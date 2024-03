Amministrative Montecatini: inaugurata la sede del comitato Edoardo Fanucci sindaco

Tanta gente e grande entusiasmo all’inaugurazione della sede del comitato elettorale della Lista Edoardo Fanucci sindaco, questa mattina, in via Marruota 68, a Montecatini Terme. In primo piano la presentazione del simbolo della lista e di alcuni dei candidati che la compongono, in un’atmosfera di festa, con musica di sottofondo, bandiere, foto e video, a lasciar intendere come si muoverà l’alleanza che sostiene Fanucci, da qui all’8 giugno. Con una ciliegina finale sulla torta: “Alle Panteraie abbiamo lanciato il cuore oltre l’ostacolo, adesso la squadra di persone che vogliono migliorare questa città è pronta, anzi sta aumentando ogni giorno tanto da spingerci a dar vita ad una terza lista a sostegno della mia candidatura”. Lo ha detto Edoardo Fanucci al termine degli interventi, anticipando la notizia di un ulteriore sostegno della sua candidatura a sindaco, ispirata da un Piano urbanistico Arizzi - Brancoli. Un completamento alla coalizione “civica e amministrativa” che si candida al governo del Comune di Montecatini. “Ho le mie idee politiche e sosterrò Italia Viva alle elezioni europee, ma questa è un’altra partita. Qui si tratta di presentare un progetto per il bene della città”.

Nel corso dell’evento sono intervenuti alcuni dei candidati. Vittorio Sgobba, un giovane di 26 anni, con un curriculum universitario e lavorativo di grande spessore, di ritorno in città, per scelta, dopo alcuni anni vissuti fuori per studio e lavoro, ha invitato a “non occuparsi del passato perché la migliore Montecatini è quella che verrà”; Manuela Giuliani, dottore commercialista e revisore contabile: “Ogni progetto sarà puntato sulla concretezza: piani precisi con coperture economiche solide ed io ne sarò garante”; Francesca La Loggia, insegnante, già consigliere comunale, ha centrato l’attenzione sul “progetto del nuovo polo scolastico per le scuole medie, nella zona sud, nell’area di proprietà comunale, attigua all’ex Kartos”. Infine Andrea Rastelli, già consigliere e presidente del consiglio comunale, e grande amico di Fanucci: “Voglio un sindaco che senta forte il senso della responsabilità. Conosco Edoardo da molti anni e so che ha le qualità per poter guidare al meglio la nostra città”.

Andrea Bellettini, 30 anni, capolista della lista Fanucci sindaco, ha puntato la sua attenzione sulla sfida di tornare a far innamorare i montecatinesi della loro città, indicando alcuni dei principali punti programmatici dalla Pineta che da “vuota e buia deve diventare un polo di cultura, benessere e sport, simbolo della Montecatini città della salute” alla biblioteca, “che dovrà tornare ad essere aperta in orario continuato, nelle ore notturne nei fine settimana, simbolo del rilancio della cultura e il recupero del pronao di Cambray Digny”, alla riqualificazione delle zone più degradate.

Per la lista “Patto per la città” è intervenuto, a portare il suo saluto, il principale promotore, Ettore Severi, già sindaco di Montecatini, che ha spiegato di volersi impegnare a sostegno di Fanucci pur provenendo da due storie politiche diverse: “Sono mosso dalla stessa motivazione: il nostro non è un accordo politico ma un progetto concreto di governo della città”. Accordo che vede fra i protagonisti Andrea Bonvicini, rappresentante storico del mondo del commercio, anch’egli candidato nella lista di Severi: “Ho investito sulla città e ci credo ancora. L’identikit del sindaco è esperienza e entusiasmo. Con Fanucci sindaco e Severi a sostegno abbiamo la squadra perfetta”.

Fonte: Ufficio Stampa