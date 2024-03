"Guerra o salute", nuovo incontro del comitato "Empoli per la pace"

Prosegue il ciclo di incontri "Conoscere per costruire la pace" organizzato dal comitato "Empoli per la pace". Il prossimo appuntamento è in programma lunedì prossimo, 18 marzo, alle ore 21 presso il dopolavoro ferroviario di piazza Don Minzoni. Ospite sarà il dottor Pirous Fateh-Moghadam che presenterà il suo libro "Guerra o salute".

Nel suo volume il medico epidemiologo analizza i conflitti da un punto di vista sanitario e, basandosi sulle evidenze scientifiche ed applicando chiari criteri, prefigura un percorso verso un mondo più pacifico, resiliente ai cambiamenti climatici, con salute e benessere per tutti. In questo l’epidemiologia e la sanità pubblica hanno un ruolo fondamentale: contribuire a colmare il vuoto informativo relativo all’impatto della guerra sulla salute e l’ambiente, per rafforzare il potere decisionale dell’intera società nel valutare l’opportunità della partecipazione diretta o indiretta a un conflitto armato.

A coordinare la serata sarà il dottor Enrico Roccato, membro del comitato Empoli per la pace.

Fonte: Comitato Empoli per la Pace