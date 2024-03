La vincitrice di MasterChef Eleonora Riso sarà premiata in Consiglio regionale

Eleonora Riso, vincitrice della tredicesima edizione del talent show culinario MasterChef Italia 2024, sarà premiata a palazzo del Pegaso. La cerimonia si terrà mercoledì 27 marzo alle 14.30 nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso.

A consegnarle il riconoscimento sarà il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. A proporre all’Ufficio di presidenza di conferire un riconoscimento a Eleonora Riso è stato il segretario questore dello stesso UP, Francesco Gazzetti.

Eleonora, la ventisettenne, regina dei fornelli 2024, nata e cresciuta a Collesalvetti (Livorno), dopo un’esperienza vissuta in Francia, era tornata a Firenze, dove ha lavorato come cameriera in un noto ristorante. Il suo menù “Ichigo Ichie”, che l’ha portata alla vittoria, era ispirato al concetto giapponese di vivere pienamente il presente, mentre durante il suo percorso non ha mai perso l'occasione per evidenziare anche il legame con il territorio toscano, presentando anche originali proposte, come quella legata al “5e5” livornese, che partendo dalla tradizione delle nostre comunità si aprivano alle esperienze della cucina internazionale.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa