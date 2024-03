Montaione in Parlamento Europeo, la trasferta alla conferenza internazionale sul clima

Il comune di Montaione, con il suo sindaco Paolo Pomponi, era presente ieri 15 marzo alla conferenza internazionale “Translating the Green Deal into local action” svoltasi nell’aula del Parlamento Europeo a Bruxelles. Circa 550 tra sindaci e rappresentanti europei si sono riuniti per mostrare all'Europa come il cambiamento climatico debba essere affrontato dal basso e per discutere di ciò che è necessario per progredire nell'affrontarlo. L'iniziativa è stata guidata dalla vice ministro-presidente delle Fiandre Gwendolyn Rutten, nell'ambito della presidenza belga dell'UE. Il Governo delle Fiandre ha invitato il comune di Montaione molto tempo fa come riconoscimento del prestigio di cui la comunità gode a livello internazionale per le sue politiche e azioni in campo di risparmio energetico.

Pomponi, insieme agli altri partecipanti, ha sottoscritto la Dichiarazione che contiene una serie di raccomandazioni che ribadiscono gli impegni locali per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo. Tutti hanno sottolineato che le autorità locali dovrebbero avere un posto al tavolo europeo per raggiungere molti degli obiettivi climatici richiesti dai politici europei. I sindaci europei hanno anche convenuto che possono fare la differenza attraverso una mobilitazione senza precedenti di tutti i partner locali: analizzando e potenziando i partenariati che si rafforzano reciprocamente tra governi locali, regioni e iniziative europee, e facendo coincidere le ambizioni con i regolamenti e i piani di investimento.

Nella dichiarazione, il collettivo dei sindaci sottolinea la necessità di un sostegno finanziario diretto da parte dell'UE alle autorità locali per l'attuazione di misure climatiche concrete. Propongono inoltre di istituire una task force tra la Commissione europea e il Comitato delle Regioni, che funga da centro di coordinamento degli strumenti dell'UE, fornisca orientamenti e allinei le politiche alle capacità e alle esigenze locali e regionali.

Ogni Sindaco ha presentato un suo punto di vista sull’argomento, sintetizzato in una breve frase, e Paolo Pomponi ha ribadito come sia necessario perseguire la transizione ecologica, come non ci sia un’alternativa praticabile. “Montaione è un piccolo comune, nelle azioni verso gli obiettivi di risparmio e conversione energetica rappresentiamo una goccia nel “grande mare” mondiale, ma se tutte le realtà piccole come noi si muovessero nella stessa direzione, tutte queste piccole gocce formerebbero una grande onda con un impatto importante.” Di ritorno da Bruxelles Pomponi si dichiara soddisfatto della positiva esperienza che gli ha consentito di avere interessanti scambi di opinione sia con la vice presidente delle Fiandre Gwendolyn Rutten che con la presidente di Anci Puglia e sindaco di Bitetto, Fiorenza Pascazio, intervenuta tra i relatori della conferenza. Commenta ancora Pomponi “La sfida per ridurre le emissioni, mitigare gli impatti climatici, cambiare i sistemi energetici e allo stesso tempo ridurre i consumi, sarà la più grande sfida per la nostra e per le prossime generazioni. Montaione è leader in Italia e in Europa in questo settore e vuole continuare a fare la sua parte, a mantenere il suo ruolo da protagonista”.

A seguito della conferenza i leader locali e regionali presenteranno al Consiglio europeo le loro 10 raccomandazioni per dare ai governi locali e regionali la possibilità di attuare con successo il Green Deal europeo.

Fonte: Comune di Montaione