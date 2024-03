Pinocchio Ciok 2024, San Miniato Basso accoglie tutta la famiglia nel segno del divertimento

Pinocchio Ciok è pronto a tornare: la Festa della cioccolata e dei prodotti tipici di San Miniato Basso è in programma domenica 17 marzo di fronte la Casa culturale di via Pizzigoni 10.

Anche quest'anno, un programma ricchissimo che vedrà dalla mattina fino al tardo pomeriggio tante occasioni per gustare prelibatezze assolute e divertirsi con tutta la famiglia.

Ma partiamo con ordine.

Il perimetro della fiera sarà occupato dagli stand espositivi dedicati al cioccolato e ai prodotti di zona sin dalle 9 di domenica mattina. E non solo: troverete anche il Mercato dell'antiquariato e dell'artigianato, oltre alla musica dal vivo eseguita dagli allievi dell’Accademia Musicale di San Miniato Basso.

Alle 9.30 arrivano i primi ospiti: il Club Montalbano auto e moto storiche organizza il 14° raduno dalle 9.30 in piazza Giulio Scali. Dalle 10 ci sarà spazio per tutta la famiglia di divertirsi con i giochi in legno di Giocosamente Antonio. Dalle 12.30 sarà possibile pranzare all'interno della Casa culturale (informazioni e prenotazioni telefonare al 335/7420875).

Le degustazioni saranno tra i punti forti dell'evento.

Per quest'anno una grande occasione per gustare una ghiottoneria tutta al cioccolato: dal pomeriggio ci sarà la preparazione in diretta di una grandissima torta Sacher a cura delle cuoche Patrizia, Lisa e Valentina. Alle 18 una fetta del noto dolce al cioccolato sarà data in omaggio a tutti i presenti.

Sempre nel pomeriggio ci sarà la dimostrazione pratica delle varie lavorazioni del cioccolato con il maestro cioccolatiere Massimiliano Rosamilia.

Per chi osa andare oltre al cioccolato, alle 17.30 l'evento Armonie di Gusto porterà alla degustazione di cioccolato Amedei mono origine in abbinamento con dei vini assieme al sommelier Dario Pantani (per prenotazioni 324.580.68.93)

Bambini e ragazzi invece avranno due luoghi dedicati in cui poter dare sfogo alla loro creatività e al divertimento.

Il primo sarà lo Spazio Choco Lab: una serie di laboratori gratuiti di pasticceria, con tanto di grembiulino, cappello da pasticcere e ovetto di Pasqua! Gli appuntamenti saranno cadenzati: alle ore 10:00 alle 11:00, dalle 11:15 alle 12:15, dalle 15:00 alle 16:00, dalle 16:15 alle 17:15 e dalle 17:30 alle 18:30. Prenotazione obbligatoria con modulo da consegnare al Circolo Arci o per mail all'indirizzo info@circoloarcismb.it riportando nome, cognome e telefono.

L'altro appuntamento sarà nel pomeriggio dalle 15 con Pinocchiolandia: animazioni, giochi, mascotte e numeri di magia allieteranno le ore dei più piccoli. Potrai scattare la tua foto con Pinocchio e Super Mario, le mascotte dell'evento, e giocare al maxi-twister in piazza.

Pinocchio Ciok è organizzato dalla Casa culturale di San Miniato Basso e dal Arci zona del Cuoio.

Fonte: Ccn San Miniato Basso