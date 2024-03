Presentati i nuovi funzionari della questura di Pisa

Il questore di Pisa, unitamente al Vicario, dr. Antonio Soluri, ha dato il benvenuto ai nuovi funzionari assegnati alla questura di Pisa:

- Primo Dirigente dr. Fausto ANSINI, nuovo dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, che prende il posto del Primo Dirigente dr. Paolo Pizzimenti, neo nominato Vicario del Questore di Imperia.

- Vice Questore dr. Gianluca CARIOLA, nuovo dirigente della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS), che prende il posto del neo promosso Primo Dirigente dr. Pietro Luca PENTA, assegnato alla direzione della locale Divisione Anticrimine.

- Vice Questore Aggiunto dr. Antonio SCIALDONE, nuovo dirigente della Squadra Mobile, che prende il posto del Vice Questore Aggiunto dr. Fabrizio Valerio Nocita trasferito ad altra sede ministeriale.

Fausto ANSINI

Il dr. Fausto Ansini, originario di Rivoli (TO), laureato in Giurisprudenza, ha frequentato, dal 1990 al 1995, il settimo corso quadriennale per la nomina a Vice Commissario presso l’Istituto Superiore di Polizia. La sua carriera operativa inizia con l’assegnazione dal 1995 al 1999 al VI Reparto Mobile di Genova; dal 1999 al 2001 presta servizio a Torino quale dirigente del Reparto Prevenzione Crimine; dal 2001 al 2008 funzionario presso il Compartimento Polizia Stradale Liguria di Genova. Nel 2008 inizia la sua esperienza presso la Questura di Genova, conclusasi nel 2021, ricoprendo dapprima l’incarico di Vice Capo di Gabinetto e successivamente di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico.

A partire dall’agosto del 2021 viene assegnato, in qualità di Dirigente, al Commissariato di Pubblica Sicurezza San Fruttuoso di Genova. Durante gli anni a Genova ha svolto numerosi servizi di Ordine Pubblico, sia in sede che fuori sede, anche in qualità di Dirigente.

Gianluca CARIOLA

Il dr. Gianluca Cariola nasce a Sestri Levante (GE), e, dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova ed essersi abilitato all’esercizio della professione forense, consegue anche la laurea in Scienze dell’Investigazione presso l’Università degli Studi dell’Aquila ed un Master di Secondo Livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Entra nei ruoli della Polizia di Stato nel 1998 come Allievo Agente Ausiliario e, nominato Agente effettivo a seguito di corso presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria, viene assegnato dapprima al V Reparto Mobile di Torino e successivamente al Posto Polfer di Pavia. Vincitore di concorso pubblico per il ruolo Ispettori nel 2003, dopo la frequentazione del corso presso l’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno, viene assegnato alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di Torino. Nel 2005 vince il concorso per Commissari della Polizia di Stato e, dopo aver frequentato il 96^ corso presso la Scuola Superiore di Polizia, viene destinato al VI Reparto Mobile di Genova fino al 2015.

Successivamente viene trasferito presso la Questura di La Spezia ove riveste, in modo continuativo, l’incarico di dirigente DIGOS fino all’attuale assegnazione presso la Questura di Pisa.

Il dr. Cariola, oltre ad aver effettuato molteplici servizi di ordine pubblico, è stato anche docente presso il “Centro di formazione per la tutela dell’Ordine Pubblico” dall’atto della sua costituzione, effettuando diversi corsi di formazione per l’abilitazione alle mansioni di steward per manifestazioni sportive.

Antonio SCIALDONE

Il dr. Antonio Scialdone, originario di Caserta, consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e, successivamente, il Master di II Livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Dopo aver frequentato, dal 2011 al 2013, il 102^ Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, viene assegnato al Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto. Successivamente in forza alla Questura di Venezia ove ricopre l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine sino al 2016. Dopo la frequentazione in Cina di Corsi di formazione per Ufficiali di collegamento organizzati dal Ministero della Pubblica Sicurezza Cinese, diviene direttore della Prima Sezione della Divisione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale a Roma. Nel 2020 assume la dirigenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona sino al 2022 quando viene trasferito alla Questura di Mantova come dirigente della Squadra Mobile.