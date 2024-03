Savino Del Bene Volley pronta per la sfida contro Roma

Due giornate al termine della regular season e la classifica della Serie A1 in vista dei play off è ancora in fase di definizione. Due gare al termine della stagione regolare e la Savino Del Bene Volley si prepara alla sfida contro l'Aeroitalia SMI Roma, un incontro importante per entrambe le formazioni.

Quello di questo week end sarà infatti uno snodo determinante per tracciare l'aspetto finale della classifica del massimo campionato italiano, una gara cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre.

Appuntamento per domenica 17 marzo, a partire dalle 17.00, quando Palazzo Wanny ospiterà il match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A1.

La Savino Del Bene Volley, dopo la cruciale vittoria centrata una settimana fa sul campo di Novara, è seconda in classifica e vuole proteggere il suo piazzamento alle spalle della capolista Conegliano.

Un piazzamento da proteggere e se possibile da migliorare anche per l'Aeroitalia SMI Roma, che attualmente ottava, ha bisogno di un solo punto per avere la matematica certezza dell'approdo ai play off.

EX E PRECEDENTI

Due ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster dell'Aeroitalia SMI Roma:

Martina Ferrara, libero classe '99, che ha militato nella Savino Del Bene Volley nella stagione 2017-2018.

Anna Beatriz Silva Correa, centrale brasiliana classe '92, che ha vestito la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2021-2022.

Nella formazione di coach Barbolini è invece presente una sola ex giocatrice di Roma:

Bintu Diop, opposto classe '02, ha giocato nell'Acqua & Sapone Roma Volley Club nella stagione 2020-2021, ottenendo la promozione dalla Serie A2 alla Serie A1.

Quello di questo sabato sarà il terzo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e il Roma Volley Club.

Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è imposta in tutte le sfide giocate sino ad oggi.

LE PAROLE DI HALEIGH WASHINGTON

“Sono molto carica per questa partita, veniamo da una bella vittoria su Novara, ma sappiamo che Roma è molto forte e quindi dovremo impegnarci molto per batterle. L'ultima partita che abbiamo giocato contro Roma è terminata al quinto set e quindi sappiamo che è una squadra che ci può mettere in difficoltà, quindi dovremo spingere al massimo, dovremo farlo in battuta ed a muro. Loro hanno schiacciatrici che possono attaccare la palla alta e noi dovremo essere disciplinate, giocare pulito e impensierirle con la nostra battuta. ”

LE AVVERSARIE

La Aeroitalia SMI Roma, guidata da coach Giuseppe Cuccarini, è attualmente l'ottava forza del campionato di Serie A1, avendo raccolto 11 vittorie e 13 sconfitte. Roma in questo finale di stagione è in lotta per definire la sua posizione d'accesso ai play off e, con 34 punti raccolti, la formazione romana è a pari merito con Pinerolo e Vallefoglia, rispettivamente piazzate al sesto e settimo posto.

Neopromossa nel massimo campionato, la formazione capitolina è stata una delle rivelazioni della Serie A1 ed in questa stagione ha ottenuto risultati importanti, come ad esempio la prima e storica qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie A1.

Reduce dal successo per 3-2 ottenuto contro l'Itas Trentino nella gara dello scorso week end, questa domenica l'Aeroitalia SMI Roma scenderà in campo con il 6+1 composto da Bechis al palleggio, Bici come opposto, Ana Beatriz e Rucli da centrali, con Rivero e Schwan in banda e Ferrara come libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Roma Volley Club sarà visibile in diretta previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

