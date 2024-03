Sicurezza nell'Empolese, Scipioni e Campinoti: "Inaugurare stagione di tolleranza zero verso i criminali"

"Continui furti, danneggiamenti di proprietà ed adesso rapina in pieno giorno. La situazione del comune di Vinci è diventata preoccupante. Soprattutto a Spicchio e Sovigliana i cittadini sono vittime di un aumento di criminalità da attenzionare". Dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi. "Ribadiamo che la sicurezza sarà una priorità del nostro programma per la svolta del comune. Incrementeremo la videosorveglianza".

Annunciata inoltre una collaborazione con il candidato sindaco di Empoli Simone Campinoti. "C'è un confine amministrativo, ma Sovigliana e Spicchio vivono in osmosi con il territorio di Empoli dove c'è un analogo problema di sicurezza. Vogliamo collaborare insieme per una città più sicura, innanzitutto aumenteremo immediatamente la videosorveglianza. Poi porteremo avanti una politica di incremento delle risorse della polizia locale, chiedendo anche il supporto di comitati civici di sorveglianza. Infine valuteremo una richiesta maggiore di organico per le nostre forze dell'ordine sul territorio non escludendo di poter richiedere l'estensione della missione strade sicure anche a zone sensibili come la stazione di Empoli, con pattugliamenti che arrivino fino a controllare anche Sovigliana e Spicchio. Dobbiamo inaugurare una stagione di tolleranza zero verso i criminali per riportare in assoluta sicurezza le nostre città" Concludono Simone Campinoti ed Alessandro Scipioni.

Fonte: Ufficio stampa