Tanti auguri a Graziana Nacci per i suoi 70 anni: "Celebriamo la tua vita!"

Riceviamo e pubblichiamo il caloroso messaggio di buon compleanno da parte della famiglia verso Graziana Nacci di San Miniato

Buon 70° compleanno a Graziana Nacci, una donna di fede incrollabile, cuore generoso e mani che hanno nutrito e unito la nostra famiglia con amore e dedizione. Oggi, più che mai, celebriamo la tua vita.

Grazie mamma, per la tua simpatia, per essere sempre presente e per ogni tuo pasto cucinato con amore. La tua forza e la tua fede sono il nostro tesoro più grande.

Con tutto il nostro amore, la tua famiglia.