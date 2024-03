Ultima trasferta per la Kemas Lamipel contro la capolista

La Kemas Lamipel affronterà, domenica 17 marzo, l’ultima trasferta della propria regular season, al cospetto della capolista Yuasa Battery Grottazzolina (ore 18.00, Pala Grotta). È stato un campionato “dominato” dalla compagine di coach Massimiliano Ortenzi, giunta ormai ad un solo punto dalla conquista matematica della prima posizione. I biancorossi, invece, nelle ultime due giornate in programma, dovranno blindare l’8^ posto in ottica Coppa Italia: il vantaggio sulla Pool Libertas Cantù è importante (+4) e tirar fuori punti da un campo proibitivo come quello di Grottazzolina potrebbe regalare ai biancorossi la certezza del piazzamento con un turno di anticipo.

Ma non è questa l’unica motivazione con cui i Lupi approcceranno la lunga trasferta. Coach Bulleri vorrà provare nuove soluzioni e vedere all’opera alcuni dei protagonisti meno impiegati in questi mesi: il tutto al fine di calibrare la condizione fisica generale, motivare l’intero roster e ampliare il ventaglio di scelte in vista del derby toscano con Siena, ultima di campionato, e del “dentro o fuori” di Coppa, in programma nelle date del 14 e 21 aprile (con eventuale bella il 28). I Lupi si sono imposti spesso sulle migliori realtà del girone (anche su Grottazzolina, battuta 3-2 nel match di andata), ma hanno vissuto di troppi “up and down”, complici anche gli infortuni. In vista del prestigioso rush finale, coach Bulleri dovrà tirar fuori dai suoi ragazzi un livello prestativo adeguato a chiudere questa difficile stagione nel migliore dei modi e possibilmente con qualche risultato importante.

La Yuasa Battery, come già anticipato, è ad un solo punto dal primo posto matematico nel girone di regular season. L’organico dei marchigiani è di altissimo profilo. Nell’ultimo match, sul campo di Pineto, è scesa in campo la diagonale “principe” di questo campionato di A2: Manuele Marchiani in regia e Rasmus Breuning Nielsen da opposto (31 punti per lui). Il danese è il leader incontrastato del torneo per punti fatti e attacchi messi giù, con un vantaggio importante rispetto ai principali inseguitori (nel dettaglio, Kristian Gamba, Cantù, e Mads Jensen, Cuneo). Al centro hanno giocato il romano Andrea Mattei, ex Siena e Cisterna, e Andrea Canella, atleta scuola Padova, società nella quale ha trascorso gran parte della carriera. In banda hanno avuto spazio il grande ex di giornata, Michele Fedrizzi, “lupo” nella stagione di grazia 2021-22, e Claudio Cattaneo, schiacciatore ex Motta e Castellana. Libero, Andrea Marchisio, altro fresco ex di Castellana, tanta Superlega di qualità per lui, nei roster di Cuneo e Civitanova.

Alla vigilia della gara hanno parlato, per la Kemas Lamipel S. Croce, l’head coach Michele Bulleri e lo schiacciatore Nicholas Petratti.

Coach Bulleri: "Grottazzolina cercherà fin da subito di conquistare quel punto che gli manca per la conquista matematica del primo posto in regular season: ci affronteranno in maniera molto concentrata e molto aggressiva. Questo non ci dovrà sorprendere. Sappiamo che è un Palazzetto molto caldo, sentiremo il calore dei loro tifosi, ma abbiamo bisogno di queste partite per adattarci al livello di gioco delle squadre che ci precedono, così come è stato a Brescia".

Petratti: "Quest’anno il livello di gioco è nettamente superiore rispetto a quello cui ero abituato. Le battute arrivano molto più potenti e veloci; anche la manualità dei colpi d’attacco a volte mi stupisce, penso al pallonetto spinto di Allik o alla sua capacità di andare a cercare le unghie del muro per fare punto. Dal mio punto di vista, mi sento migliorato in attacco, soprattutto quanto a potenza. Devo ancora lavorare sulla ricezione".

Arbitri dell’incontro: Merli Maurizio, Lentini Gianmarco

Yuasa Battery Grottazzolina: 3 Cubito Marco, 4 Vecchi Riccardo, 5 Lusetti Matteo, 6 Canella Andrea, 7 Mattei Andrea, 8 Nielsen Rasmus Breuning, 9 Bellomo Matteo, 10 Ferraguti Fabrizio, 11 Mitkov Aleksandar, 12 Romiti Roberto, 13 Fedrizzi Michele, 15 Marchiani Manuele, 18 Foresi Diego, 44 Marchisio Andrea, 77 Cattaneo Claudio.

Kemas Lamipel S. Croce: 1 Gabbriellini Lorenzo, 2 Coscione Manuel, 3 Parodi Simone, 4 Brucini Nicolas, 5 Cargioli Antonio, 6 Russo Giacomo, 7 Colli Leonardo, 8 Matteini Alessio, 11 Petratti Nicholas, 13 Gatto Riccardo, 14 Giannini Francesco, 15 Loreti Luca, 16 Allik Karli, 17 Mati Pardo, 23 Lawrence Klistan.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa