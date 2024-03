"Birdwatching per tutti", a Empoli il corso per osservare e riconoscere gli uccelli

Legambiente Empolese-Valdelsa organizza nei mesi di aprile-maggio 2024 (inizio venerdì 19 aprile) il corso "Birdwatching per tutti – Osservare e riconoscere gli uccelli", articolato in due incontri serali e due uscite sul territorio.

Il "Birdwatching" (osservazione e riconoscimento degli uccelli liberi nel loro ambiente naturale) è un’attività semplice e rilassante, poco costosa, che si può praticare davvero ovunque, a partire dal giardino di casa.

Si può cominciare nei parchi cittadini, poi magari si visitano le aree umide, ben diffuse sul nostro territorio: oltre ad offrire avvistamenti particolari per chi è già esperto, sono il luogo ideale anche per chi muove i primi passi.

Il corso è rivolto a tutti quelli che amano fare escursioni nella natura e vorrebbero cominciare ad osservare e riconoscere le varie specie di uccelli che si incontrano passeggiando in ogni tipo di ambiente.

Gli incontri sono tenuti da Enrico Zarri, Guida Ambientale che pratica da sempre il birdwatching ed ha una lunga esperienza didattica; grazie alle immagini si forniranno basi teoriche e criteri di riconoscimento.

Oltre alle due lezioni sono in programma anche due uscite sul campo, fondamentali per testare le nozioni apprese e arricchire la propria lista di osservazioni; naturalmente è necessario fornirsi di un binocolo.

Il Corso è rivolto ad un numero massimo di 30 partecipanti (numero minimo 20) ed è prevista una quota individuale di iscrizione di € 30 per i soci Legambiente; quota di € 40 per i non soci, con possibilità di fare la tessera a prezzo scontato.

Il programma completo è disponibile su www.naturaintoscana.it, per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a info@naturaintoscana.it; ci si iscrive inviando una mail con nome e cognome del partecipante ed un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Programma del corso

Venerdì 19 aprile, ore 21-23

ABC del birdwatching: tecnica ed etica. Gli uccelli in città e negli ambienti vicini.

Lezione

Sabato 27 aprile, ore 9-12

Osservazione e riconoscimento degli uccelli sul campo.

Uscita sul territorio

Venerdì 3 maggio, ore 21-23

Gli uccelli delle zone umide, guida alle specie principali.

Lezione

Sabato 11 maggio, ore 9-12

Osservazione e riconoscimento degli uccelli sul campo.

Uscita sul territorio

