Colpo fortunato a Cerreto Guidi, vinti 57mila euro

La dea bendata ha fatto tappa a Cerreto Guidi dove sono stati vinti oltre 57mila euro al gioco del Lotto. A rendere nota la notizia è la stessa edicola nella quale si è verificata la vincita, per voce di Annamaria Petri che gestisce da 40 anni il negozio in via Vittorio Veneto, insieme alla figlia Daniela.

Come racconta Petri, molti clienti "sono diventati amici, vengono da Annamaria a Santa Liberata", e tra il via vai negli anni, "ci sono state alcune buone vincite, per esempio quella di circa 37.000 euro al Superenalotto, nel dicembre 2022", vincita più alta mai registrata dall'esercizio di Cerreto. Fino a ieri sera, quando "un fortunato giocatore si è portato a casa 57.500 euro centrando una quaterna sulla ruota di Genova". "Al vincitore vanno i nostri migliori auguri e complimenti" affermano infine Annamaria e Daniela.