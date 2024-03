Dalle 20.30 di questa sera i vigili del fuoco stanno intervenendo a Firenze, in viale Matteotti, per un incendio di una cabina elettrica di trasformazione. Sul posto sono in corso le operazioni di evacuazione a scopo precauzionale di un condominio, situato nelle immediate vicinanze. Al momento stanno operando due squadre dei vigili del fuoco e il personale di Enel Distribuzione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO