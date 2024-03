Liti nella notte a Firenze, due giovani accoltellati in strada

Due persone, in due distinti episodi, sono state accoltellate nella notte a Firenze. In un caso, accaduto prima delle 22, un 22enne italiano sarebbe sceso in via Baracca da un autobus, dove era nata una presunta lite con un gruppo di altri giovani. Questi ultimi, cinque nordafricani, lo avrebbero raggiunto e prima il 22enne sarebbe stato picchiato, poi ferito con un coltello ad una gamba mentre tentava di difendersi. Gli aggressori lo avrebbero in seguito privato del telefono, con cui sono scappati. A lanciare l'allarme l'autista dell'autobus. Sul posto è intervenuta la polizia che sta conducendo le indagini. Il 22enne è stato ricoverato in ospedale.

In un altro caso, alla fermata del tram Strozzi Fallaci a Firenze, un 20enne tunisino è stato ferito con una coltellata ad una spalla ed è stato trasportato in pronto soccorso. Secondo quanto emerso, l'aggressione sarebbe avvenuta durante una discussione con tre peruviani. Intervenuta sempre la polizia che, nei paraggi, ha individuato due dei tre soggetti, arrestandoli per lesioni aggravate in concorso. Si tratta di un 28enne e di un 23enne, mentre il terzo si è allontanato. Proseguono le indagini mentre nella giornata di domani si terrà il processo per direttissima.