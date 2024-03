Spaccata in un ristorante, vigilante riconosce il ladro: arresto nella notte

Furto con spaccata nel cuore della notte in un ristorante di Firenze. A riconoscere il ladro, che poco prima aveva fatto irruzione nel locale in via Di Vittorio, una guardia giurata che ha avvisato le forze dell'ordine. Intervenuta la polizia che ha arrestato per furto aggravato un 36enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale.

La spaccata è avvenuta intorno alle 2.30, quando l'uomo avrebbe infranto con un sasso la porta d'ingresso e si sarebbe introdotto all'interno del ristorante, nonostante il suono del sistema di allarme. Dopo aver prelevato circa 500 euro dalla cassa sarebbe fuggito via. Sul posto è giunta la polizia, che ha esaminato subito le immagini delle telecamere del locale, che avevano ripreso il soggetto. Quest'ultimo è stato poi notato da un vigilante privato che, insospettito, ha avvisato le forze dell'ordine. L'uomo individuato corrispondeva a quello entrato nel ristorante oggetto di furto, che infine la polizia ha tratto in arresto, trovandolo con addosso 200 euro in contanti.