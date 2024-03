Adottare le rotatorie e le aree verdi di Empoli: nuovo bando

Attenzione per il territorio, sviluppare processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale. Ecco il nuovo avviso pubblico per adottare e prendersi cura di “Rotatorie e aree verdi”. L’amministrazione comunale con questo bando, il quarto, intende continuare a svolgere azioni mirate all’abbellimento degli spazi verdi urbani, alla loro valorizzazione, mantenimento e conservazione.

Il bando si rivolge a soggetti pubblici o privati ed è stato pubblicato il giorno 18 marzo 2024, scaricabile e consultabile al link https://shorturl.at/govFU.

L’adozione di una rotatoria o di un’area verde avrà durata da un minimo di 3 ad un massimo di 5 anni. Coloro che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di riqualificazione mediante installazioni e/o manutenzione delle aree verdi loro assegnate otterranno i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Per citare alcune delle ultime ‘adozioni’, all’inizio del nuovo anno, è stata inaugurata la rotatoria di collegamento fra via Pirandello e la circonvallazione sud intitolata ad Aldo Moro e la sua scorta, in zona Carraia, adottata dall'azienda empolese Solgomma S.p.A; a maggio 2023, spicca la bio-rotatoria adottata da Evitabio srl, società che gestisce il negozio NaturaSì Empoli, con sede in via Livornese a Santa Maria.

AREE – Sono otto le nuove aree individuate dal Comune: rotatoria via Alamanni /via Lucchese, solo manutenzione del verde (mq 484); rotatoria via Raffaello Sanzio/via San Mamante (mq 128); rotatoria via Livornese/via Sanzio (mq 1.756); rotatoria via Pirandello 1 (ingresso nuova circonvallazione sud, mq 420); rotatoria via Tosco Romagnola/via Cherubini (mq 450); rotatoria via Serravalle a San Martino/via Basilicata (mq 200); rotatoria via Serravalle a San Martino/via di Cortenuova (mq 115), rotatoria via Toscoromagnola/via della Piccola (mq 416I).

In ogni caso è consentito ai potenziali sponsor avanzare specifiche richieste per la sponsorizzazione di aree non comprese in quelle individuate.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa