Allarme incendio all'istituto Pieraccini, evacuati i piccoli studenti

Evacuato l'istituto comprensivo Pieraccini di Firenze, in via Lavagnini, a mezzogiorno di oggi per l'allarme antincendio. Sul posto i vigili del fuoco di Firenze, sede centrale, che non hanno rilevato alcun incendio. Sul posto polizia municipale e a scopo precauzionale il personale sanitario. Al termine delle verifiche effettuate anche con l’utilizzo di termocamere dal personale vigilfuoco anche nei locali tecnici è stato consentito il rientro in sicurezza degli alunni.