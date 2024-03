Alle 42 vittime del Covid-19, una corona in memoria a Santa Croce

Deposta stamani, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, una corona commemorativa alla stele “A tutte le vittime del Covid-19”, vicino al palazzetto dello sport Palaparenti, in onore di chi ha perso la vita per la malattia.

"La pandemia ha stravolto le nostre abitudini, le nostre vite, le nostre coscienze. Non dobbiamo dimenticare chi non ce l'ha fatta a vincere il virus, e spesso si è spento solo, in ospedale, senza neanche il conforto di un abbraccio dei familiari. Non dobbiamo dimenticarci dell'impegno quotidiano dei medici e dei sanitari per salvare vite, e non dobbiamo dimenticare lo spirito di unione, di solidarietà e di vicinanza che, nonostante le distanze imposte, che si è creato tra le persone nel periodo più difficile della pandemia" commentano la sindaca Giulia Deidda e l'assessora Elisa Bertelli.

"Nel nostro comune hanno contratto il virus 5774 persone, di queste 42 sono decedute. Durante la pandemia il Centro Operativo Comunale ha fatto 300 interventi per coordinare i servizi di assistenza alla popolazione, sono stati distribuiti 755 buoni alimentari per un valore di oltre 244mila euro grazie a fondi statali e della Fondazione Pisa, sono state distribuite 110mila mascherine, organizzati hub vaccinali" ricordano.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno