Appello dalla Caritas San Miniato per generi alimentari: "Tagli dall'Europa"

Da alcune settimane si sono drasticamente ridotte le forniture di generi alimentari e di prima necessità di provenienza del Fead (Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti), forniture che vengono distribuite agli enti assistenziali (come la Caritas) attraverso il Banco Alimentare di Firenze.

Per questo motivo le nostre Caritas parrocchiali non riescono più a rispondere a tutti i bisogni delle persone che vengono a chiedere un sostegno: sia gli Empori Solidali che le distribuzioni di pacchi non hanno più disponibilità sufficienti a sostenere tutti coloro che si presentano.

Occorre una più grande generosità da parte delle nostre comunità parrocchiali. Si possono fare raccolte straordinarie o raccolte mensili oppure mettere nelle nostre chiese un “cesto della solidarietà” dove i fedeli possono portare qualcosa quando vengono a partecipare alla S. Messa.

Le parrocchie che non hanno Emporio o distribuzione possono portare quanto raccolto ai Centri Caritas più vicini: sarebbe un bel segno di comunione di solidarietà fra le nostre comunità cristiane.