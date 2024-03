Aquateam Nuoto Cuoio raccoglie ottimi risultati dai campionati di Lignano Sabbiadoro

Dal 14 al 17 Marzo si sono svolti a Lignano Sabbiadoro i Campionati italiani assoluti invernali Finp -Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per le disabilità fisiche e la tappa italiana delle Citi Paraswimming world Series 2024.

Un'edizione che vede un numero di iscritti da record e prestazioni sportive di altissimo livello.

55 delegazioni da tutto il mondo con circa 300 atleti oltre ai circa 190 italiani.

Aquateam nuoto cuoio porta ai blocchi di partenza i 4 atleti che si sono qualificati per l'iscrizione:

Martina Alfei, Stefania Gemignani, Jenny Narcisi, Gabriele Pancelli.

Malgrado la vasca da 50 metri non si quella alla quale sono abituati i risultati sono buonissimi.

Jenny si piazza al 4 posto con i suoi 100 rana.

Gabriele ottiene un 4 e un 5 posto nei 50 stile e 50 dorso.

Stefania porta a casa un bellissimo bronzo nei 50 stile e sfiora il podio con i 50 dorso e 100 stile libero .

Martina si mette al collo 3 ori:100dorso e 100 rana e 50 delfino.

E come se non bastasse segna ben due record italiani di categoria juniores nei 50 dorso e 50 rana nuotati per le gare della World Series grazie alla suo recentissima licenza internazionale che le consente di confrontarsi nei ranking mondiali.

Una crescita davvero importante. Come sempre ringraziamo l'organizzazione impeccabile della FINP.

Aquateam nuoto cuoio ringrazia lo staff della piscina nella quale ci alleniamo per l'attenzione che rivolge alla nostra attività, la Maiora piscine che ci ha onorati delle divise di squadra che orgogliosamente portiamo su tutti i podii possibili, Sport e Solidarietà di San Miniato che ci concede l'uso del pulmino, importante nelle trasferte.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio