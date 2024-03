Cerretese Basket conquista la salvezza e punta ai play off

La Cerretese Basket, nel campionato di Serie D, ha battuto la formazione di Massa e Cozzile centrando matematicamente la salvezza, con 4 giornate di anticipo e avvicinandosi da neopromossa alla zona playoff.

Un match punto a punto quello della serata di sabato 16 marzo, in un caldissimo Palabrizzi di Massa e Cozzile, terminato 67-72 per la formazione di Cerreto. Automatica la salvezza, frutto del settimo posto in classifica del Cerreto Guidi, a 10 punti dalla decima squadra. Adesso la formazione allenata da Simone Brotini punta ai play off. Il prossimo impegno sarà domenica 24 marzo, alle 20.30, in casa al palazzetto di Cerreto contro Campi Bisenzio.

Cerretese Basket: Andrea Donati, Pietro Gargelli, Diego Bianchi, Giacomo Bagni, Marco Bagnoli (cap.), Lorenzo Masoni, Esteban Martini, Alessio Braico, Lorenzo Camiciottoli, Mattia Bruni, Cesare Pistolesi, Michael Martelli, Ilyass Kamal, Giovanni Bellucci, Simone Barbetta, Giulio Ticciati.