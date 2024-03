Corso gratuito Forium per le competenze digitali dei lavoratori domestici

Da Santa Croce sull’Arno parte un progetto di portata nazionale che ha come obiettivo quello di fornire competenze digitali alle persone iscritte all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Sono quelle cittadine e quei cittadini che, compresi tra i 18 e i 67 anni compiuti, svolgono gratuitamente lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa, senza essere legati a vincoli di subordinazione, prestando lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L’agenzia formativa Forium ha ottenuto il finanziamento di un progetto dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intercettando preziose collaborazioni con docenti universitari ed esperti provenienti da tutta Italia. Da questa sinergia si è sviluppato “Home Power”, un progetto che ha portato, nei mesi scorsi, alla realizzazione di una piattaforma web tramite la quale, a distanza, casalinghe e casalinghi potranno gratuitamente formarsi su tematiche quali i fondamenti dell’ICT e della sicurezza informatica, la creazione di contenuti digitali, la comunicazione e la collaborazione attraverso gli strumenti digitali, l’utilizzo di servizi digitali al cittadino e la gestione delle economie domestiche. Per fare tutto ciò è stato previsto un corso che prevede 33 ore di webinar, 28 di lezioni asincrone e 15 ore di esercitazioni. Il progetto formativo è rivolto principalmente a casalinghe e casalinghi iscritte/i all' assicurazione contro gli infortuni domestici, prevista dalla legge n. 493/1999, ma è possibile estenderlo a tutte quelle figure che sono tenute per legge a sottoscrivere l'assicurazione.

«Tramite Home Power - evidenza la presidente di Forium, Francesca Ciampalini - miriamo ad accrescere negli iscritti le competenze utili per la fruizione dei servizi online, per un corretto e funzionale uso del digitale nella vita quotidiana e per l’attività di cura. Il corso è stato strutturato per dotare i destinatari della proposta di skills utili per l’inserimento lavorativo, incentivare la fruizione dei servizi offerti dalle istituzioni e dal territorio attraverso una maggiore conoscenza del digitale, delle più diffuse applicazioni gratuite per la realizzazione di contenuti, della rete internet e dei canali social; - potenziare le conoscenze dei destinatari per un uso più consapevole del digitale e della rete internet».

Utilizzare consapevolmente delle tecnologie significa anche avere un risvolto sociale. «Abbiamo tenuto conto anche di questo imprescindibile aspetto - conclude Ciampalini - trattando nel percorso anche di prevenzione degli usi scorretti, con attenzione ai temi della privacy e del cyberbullismo. Si intende promuovere un maggiore e consapevole esercizio della cittadinanza attiva da parte delle destinatarie e dei destinatari del progetto, favorire le parità di genere attraverso la formazione e il superamento delle barriere culturali per una società più inclusiva.

Tra i docenti coinvolti in questo progetto possiamo citare Serena Gianfaldoni (Membro del direttivo Società Italiana Sociologia, docente presso Università di Pisa), Michele Lanzetta (Direttore CAFRE e docente presso Università di Pisa), Marinella Lizza (Docente di lettere, diplomata presso Scuola Normale Superiore), Antonio Brogi (Docente presso dipartimento di informatica Università di Pisa), Brunella Antodaro (Senior Quality Assurance Engineer, membro del Laboratorio Link Università Aziende) Ahmed Habouss (Antropologo, economista e sociologo, docente presso l’Università Napoli L’Orientale) ed Elena Agujari (Legal & Privacy consultant).

Ad ogni partecipante che terminerà il percorso con esito positivo sarà riconosciuto un incentivo economico alla partecipazione pari a 50 euro in buoni. In base ai requisiti assicurativi il percorso può essere rivolto a studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, che si occupano dell’ambiente in cui abitano; a tutti coloro i quali, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione); i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione; i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione; i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). L’assicurazione, in questo ultimo caso, copre solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa, tuttavia il premio assicurativo non essendo frazionabile va versato per intero.

Le iscrizioni sono possibili al link https://forms.gle/24CJccGUzksQVNBz6 oppure rivolgendosi alla sede di Forium in piazza Padre Pio 9 a Santa Croce (telefono 0571360069, mail info@forium.it). Per accedere alla piattaforma il link è https://corsohomepower.blogspot.com/.

