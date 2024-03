Doppio appuntamento a San Donato a Livizzano con il Cardinale Ernest Simoni che oltre a presiedere la celebrazione eucaristica del 17 marzo presiederà quella del 19 dedicata liturgicamente alla Solennità di San Giuseppe e a festeggiare i “babbi”. Da Domenica scorsa, inoltre, dopo le Sante Messe si è iniziato a distribuire ai fedeli i panellini benedetti secondo la tradizione. Sempre Domenica 17 marzo, dopo la celebrazione eucaristica, presieduta appunto dal Cardinal Simoni, ed a cui ha preso parte, il parroco di San Donato a Livizzano, Don Cristian Meriggi, la presentazione del volume “Sette chiavi per un dialogo efficace” di Lucilla Lisarelli.

Questa iniziativa rientra negli appuntamenti culturali promossi dalle parrocchia di Santa Maria a Pulica e San Donato a Livizzano da Febbraio ad oggi. Il 18 febbraio l’inaugurazione dell’opera artistica del “Cristo sofferente” di Laura Repetti, e la presentazione del libro Storia di Cate, che narra la particolare vita di Caterina Morelli, colei che con il suo esempio di fede vissuta ha cambiato la vita di molti fedeli, in cui erano presenti gli Assessori alla Memoria ed alle Politiche Sociali, Lorenzo Nesi, e Stefania Fontanelli, di Montelupo Fiorentino. Il 3 marzo, invece, si è voluto dare risalto al centenario della nascita di Don Lorenzo Milani attraverso la presentazione del libro “Il sogno” di Alessandro Mazzerelli, pubblicato da L.E.F. grazie alla sensibilità dell’editore il Marchese Giannozzo Pucci. È stata l’occasione per ricordare anche il “Muro della Memoria” in cui oltre al fondatore della scuola di Barbiana, per volere dello storico parroco ed esorcista di San Donato a Livizzano, don Mario Boretti, sono immortalati altri ed illustri personaggi del Novecento fiorentino.

Grande successo pure per il volume di Lucilla Lisarelli presentato assieme alla sua assistente, Ester Berti. Il libro, che si fregia della introduzione del carmelitano, padre Luca Sciarelli, offre sette chiavi, ossia Educare alla bellezza. Arte e scienza, La forza della parola, Eros e Psiche. La diade della relazione d’amore, L’anima in relazione, Il valore collettivo delle azioni, Il senso della sofferenza, La riconciliazione, per facilitare il dialogo fra genitori e figli nella relazione educativa. Al termine dell’iniziativa, non sono mancate parole di ringraziamento per il Cardinale Ernest Simoni che parla significativamente al Santo Padre della Cittadella Mariana di San Donato a Livizzano, ed alla Segreteria parrocchiale, nelle persone di Benedetta Zani e Roberto Giolli, sempre attenti e generosi verso i fedeli

Fonte: Ufficio Stampa