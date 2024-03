Il pozzo dei lavatoi: conferenza con Marino Marini su Lorenzo di Piero di Lorenzo, orciolaio di Montelupo

A 50 anni dalla scoperta del Pozzo dei Lavatoi, un ciclo di conferenze ripercorre l’importanza della scoperta per la produzione ceramica montelupina.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 22 marzo: Marino Marini, archeologo medievista e curatore delle collezioni ceramiche dei musei del Bargello e di Palazzo Davanzati a Firenze, terrà una conferenza dal titolo “Lorenzo di Piero di Lorenzo, orciolaio di Montelupo”.

La bottega di Lorenzo di Piero di Lorenzo era attiva fin dagli inizi del 1500 e forniva nobili casate fiorentine, come gli Antinori, e importanti istituzioni, come il Convento di San Donato in Polverosa e l'Ospedale di Santa Maria Nuova.

Non solo alla produzione della fornace di Lorenzo di Piero di Lorenzo appartiene il famoso "ROSSO DI MONTELUPO": è lui l’autore del colore la cui composizione rimane ancora sconosciuta.

L’appuntamento è per le ore 17.00 presso la sede del MMAB in piazza Vittorio Veneto 11. L’ingresso è libero e gratuito.

Si tratta della quarta delle conferenze organizzata nell’ambito del cinquantesimo anniversario della scoperta del Pozzo dei Lavatoi. Un pozzo antico utilizzato come discarica dalle fornaci medievali e rinascimentali attive nell’area del nucleo storico della città, in prossimità del Castello, che si è rivelato fonte eccezionale di reperti, e il cui studio, durato più di 30 anni, ha riportato alla luce una storia che era rimasta letteralmente sepolta per secoli e ora è raccontata nelle sale del Museo della Ceramica.

Tutto il progetto è seguito da un comitato scientifico espressione dell’amministrazione comunale, della Fondazione Museo Montelupo, del Centro Ceramico Sperimentale, del Gruppo Archeologico di Montelupo, oltre ad alcuni esperti esterni.

Per maggiori informazioni: www.museomontelupo.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa