'Il secolo mobile': a Santa Croce si presenta l’ultimo libro di Gabriele Del Grande

Prosegue a Santa Croce la XX Settimana d'azione contro il razzismo. Mercoledì 20 marzo alle ore 18, all'hub multiculturale di largo Bonetti, sarà presentato il libro Il secolo mobile. Storia dell’immigrazione illegale in Europa di Gabriele Del Grande.

Come si legge nella breve biografia presente nel libro, Gabriele Del Grande ha lavorato per oltre dieci anni come reporter sul tema delle migrazioni tra Africa e Europa. Nel 2006 ha creato il primo osservatorio sulle vittime della frontiera, Fortress Europe. Da allora ha condotto ricerche in una trentina di paesi tra le due sponde del Mediterraneo e il Sahel, realizzando numerosi reportage per la stampa italiana e internazionale. È co-regista del film Io sto con la sposa (2014) e autore di diversi libri, tradotti anche in spagnolo e in tedesco.

Nel suo libro, Del Grande, nato e cresciuto in provincia di Lucca, traccia la storia dell'immigrazione illegale in Europa negli ultimi cento anni, dalla stagione della libera circolazione con le ex colonie fino alla crisi delle ONG a Lampedusa. Il volume intreccia le vicende dell'immigrazione e dell'emigrazione, contrappone i fantasmi del passato suprematista euro-atlantico alla possibilità di porre fine agli sbarchi e ai naufragi. "Negli ultimi trent'anni -si legge nella pagina di introduzione del libro - hanno attraversato il Mediterraneo tre milioni e mezzo di viaggiatori senza visto, mentre i corpi di altri cinquantamila giacciono tuttora sul fondo del mare mangiati dai pesci. Come siamo arrivati fin qui? E soprattutto, come ne usciremo?"

Con Del Grande sarà presente anche Michela di Vita, che porterà la testimonianza della cooperativa "La pietra d'angolo".

L’incontro potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Arturo.

Quella di mercoledì prossimo sarà la seconda iniziativa della settimana d'azione contro il razzismo, che a Santa Croce prende il nome di "DiverCity: azioni e percorsi per la costruzione di una comunità inclusiva e rispettosa delle diversità”, progetto promosso dall'Associazione Arturo in collaborazione con l'Amministrazione comunale e le associazioni iParticipate, Cossan e Teranga.

I prossimi appuntamenti in programma sono il convegno dedicato al Dossier statistico sull'immigrazione 2023, che si svolgerà venerdì 22 marzo alle 18, e la presentazione del libro Viaggi di sola andata di Davide Demichelis, che si svolgerà sabato 23 marzo alle 17:30. Entrambe le iniziative si terranno all'hub interculturale di largo Bonetti a Santa Croce.

Il programma completo del progetto DiverCity è disponibile sul blog ArturoNoBorders. Per saperne di più si può visitare anche la pagina Facebook dell’Associazione Arturo.

La settimana d’azione contro il razzismo è un’iniziativa promossa ogni anno in tutta Italia dall’Unar (l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) che opera per contrastare e prevenire la discriminazione e il razzismo, promuovendo la cultura dell'integrazione e dell'uguaglianza. L'Unar fornisce supporto alle vittime di discriminazione razziale e lavora per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi legati alla diversità e all'inclusione sociale.

L'associazione culturale Arturo è nata nel 1994 con gli scopi di promuovere e valorizzare le culture di ogni "sud" del mondo, favorire l'incontro e l'interazione fra culture diverse, difendere i diritti dell'uomo, promuovere uno sviluppo sostenibile con le risorse umane e ambientali. L'associazione ha sede a Santa Croce sull'Arno ed è attiva in numerosi ambiti. Organizza corsi di lingua italiana per cittadini stranieri e laboratori di facilitazione linguistica per alunni non italofoni. Svolge servizi di mediazione linguistico-culturale e consulenza legale. Realizza progetti finalizzati all'inclusione dei migranti e delle seconde generazioni. Organizza laboratori di didattica interculturale ed educazione alla cittadinanza. Cura il progetto "Biblioteca interculturale", con una biblioteca specializzata (con sede a Santa Croce sull'Arno) nei temi dell'immigrazione e dell'intercultura, con un patrimonio di oltre 4.500 volumi, che offre servizi di prestito, consultazione, ricerche bibliografiche, prestito interbibliotecario. Promuove attività di sensibilizzazione, socializzazione, promozione dei diritti e realizza progetti di cosviluppo.

