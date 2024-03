Il M5S torna a due consiglieri a Empoli con Jacopo Maccari: "Contrario al cambio di casacca"

È Jacopo Maccari il giovane attivista nuovo consigliere comunale del M5S a Empoli che nei prossimi mesi affiancherà la già consigliera M5S Anna Baldi.

Con le amministrative empolesi del 2019 il M5S riuscì ad ottenere due posti e dunque l’entrata nel Consiglio Comunale di Empoli di due consiglieri. Nel corso della consiliatura uno dei due lasciò il M5S, convergendo in FDI e nelle forze di centro-destra, senza però dimettersi, violando peraltro la sacra regola etica prerogativa del Movimento ovvero quella sul vincolo di mandato.

Il cambio di casacca senza dimissioni è infatti un vizio condiviso da molti esponenti politici a cui piace ancora palleggiarsi da un partito all’altro, senza tenere quindi conto delle elezioni e del parere e degli ideali dei cittadini che li hanno votati.

Con gli ultimi terremoti che hanno coinvolto le forze politiche di destra che ora sul territorio empolese appaiono divise e spaccate, molti posti nel Consiglio Comunale di Empoli sono rimasti vacanti, compreso il nostro secondo ottenuto, finora ricoperto dall’ex consigliere comunale M5S che affiancava Anna Baldi, con le elezioni del 2019.

Come gruppo abbiamo ritenuto infatti giusto usufruire di questa opportunità per poter portare, in modo ancora più rafforzato, i nostri ideali e le nostre battaglie in Consiglio Comunale a Empoli, anche nel rispetto di tutti quei cittadini che credono ancora nel lavoro e nel fondamentale ruolo che svolge l’Amministrazione pubblica.

"Nonostante il mandato elettorale sia a termine, mi sento onorato di partecipare attivamente alla gestione amministrativa di Empoli. Città in cui sono nato e cresciuto. La mia presenza permetterà di ricreare il gruppo di due consiglieri del Movimento 5 Stelle ad Empoli, così come era stato deciso dagli elettori alle scorse elezioni. Sono profondamente contrario al “cambio di casacca” perché la ritengo una pratica ingiusta atta solo a sostenere chi ha scelto di candidarsi esclusivamente per interessi personali, facendosi beffa di chi ha dato il proprio voto e la propria fiducia a ciò che è stato detto, scritto e sostenuto in campagna elettorale. Quando non si è più in sintonia con il gruppo la cosa migliore da fare è dimettersi, mantenendo così la propria integrità politica. Per queste considerazioni ritengo che debba essere applicato il vincolo di mandato per tutte le cariche elettive, come segno di rispetto verso coloro che hanno deciso di spendere il proprio voto per un partito, per una persona. Ho accettato questo incarico, inoltre, perché intendo presentarmi alle prossime elezioni come candidato 5 Stelle della coalizione Movimento 5 Stelle - Buongiorno Empoli. Gruppo forte e coeso che si è creato come conseguenza fisiologica per l’univocità di pensieri e di proposte per Empoli e come alternativa seria all’attuale amministrazione", il pensiero di Jacopo Maccari.

Un percorso che sarà indubbiamente breve e che terminerà con la fine del mandato a giugno, ma che ci impegneremo a portare avanti nel migliore dei modi facendosi portavoce di ogni categoria sociale.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa