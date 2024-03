Nuova Tiguan, grande evento sabato 23 marzo da Corsinovi e Peruzzi

L'attesa è finita: la nuova Volkswagen Tiguan è pronta a mostrarsi al pubblico.

Sabato 23 e domenica 24 marzo porte aperte alla concessionaria auto Corsinovi e Peruzzi di via Giuntini a Empoli (zona commerciale Pontorme).

Per il debutto del modello al momento più venduto al mondo per Volkswagen, Corsinovi e Peruzzi lancerà due grandi eventi. In particolare sabato 23 marzo, dalle 16, sarà allestito un aperitivo con dj-set... tutto su tre ruote!

Saranno infatti presenti delle Apine attrezzate sia come una postazione per dj che come 'bancone' da bar per spillare le birre, e addirittura come forno per pizze!

Potrai vedere e toccare con mano la terza generazione del Suv tedesco, disponibile alla vendita con motorizzazioni mild hybrid da 130 o 150 CV oppure con il TDI turbodiesel da 150 CV e 193 CV quattro ruote motrici .

Nuova Tiguan si caratterizza per un'estetica completamente nuova, pur rimanendo fedele alle linee inconfondibili che l'hanno sempre contraddistinta. Il nuovo design mostra in tutta la sua potenza l'innovazione di questa nuova generazione, con proporzioni importanti e linee dinamiche.

L'elemento caratterizzante di Nuova Tiguan è il frontale più alto, con un aspetto possente, mentre il posteriore con fascia luminosa a LED e la gamma di cerchi inediti sottolineano l'imponenza. Non c'è dubbio: colpisce sotto ogni punto di vista.

Non mancare! Nuova Tiguan si mostrerà in anteprima da Corsinovi e Peruzzi sabato 23 marzo con orari 9-12.30 e 15.30-19.30, e domenica 24 marzo con orari 15.30-19.30.

via Giuntini, Empoli

zona commerciale Pontorme

corsinovieperuzzi