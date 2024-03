Passaporti, agenda online dalla questura di Firenze per velocizzare la procedura

Soprattutto a ridosso dei consueti periodi di ferie degli italiani, può capitare che l’agenda online della Polizia di Stato sulla quale ogni cittadino può prendere un appuntamento per ottenere il proprio passaporto, il sistema automatico abbia finito le disponibilità.

Nell’ottica di garantire sempre un servizio efficiente, già da tempo la Questura di Firenze aveva pubblicizzato sulla propria pagina web una soluzione a questo inconveniente: “se le date disponibili online fossero terminate, in caso di urgenze adeguatamente motivate o qualora l’utente sia oggettivamente impossibilitato ad usufruire del servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto, è possibile scrivere a dipps132.00n0@pecps.poliziadistato.it.”

L’Ufficio Passaporti prendeva poi celermente in carico le richieste presentate per dare indicazioni e risolvere al meglio le problematiche rappresentate di volta in volta dagli utenti.

Fermo restando questa procedura per coloro che non essendo ad esempio munite di Spid non hanno materialmente modo di accedere al sistema di prenotazione online, da giovedì 21 marzo 2024 sarà attivo un nuovo sistema.

Qualora nella sezione “Appuntamenti ordinari” dell’Agenda Online non fossero disponibili date compatibili con le proprie esigenze e si ha, effettivamente, la necessità di partire entro 30 giorni, sarà infatti possibile visualizzare sull’Agenda Passaporti la sezione “Appuntamenti prioritari”.

Si potrà così consultare le disponibilità messe a disposizione dalla Questura di Firenze per le due settimane successive e fissare eventualmente un appuntamento.

Oltre alla ricevuta e alla domanda di passaporto, il sistema farà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che, compilato e sottoscritto dall’interessato (consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci), dovrà essere consegnato in Questura al momento dell’appuntamento, unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e la data del viaggio.

Nel caso in cui non fossero invece presenti disponibilità neanche nella sezione degli appuntamenti prioritari, il sistema proporrà un tasto “STAMPA MODULO URGENZA”, che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui lo stesso potrà autocertificare la necessità di partire entro 15 giorni.

Detto modulo dovrà essere consegnato all’Ufficio Passaporti della Questura di Firenze in via della Fortezza, 17, unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e alla documentazione necessaria per la richiesta del passaporto, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

Gli operatori una volta ricevuta la richiesta ne valuteranno, caso per caso, i requisiti per il rilascio urgente del titolo di viaggio.

Fonte: Questura di Firenze