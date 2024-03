Piazza del Popolo guarda al bene dei lecci, manutenzione da 50mila euro

Iniziano questa settimana i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di piazza del Popolo, nel pieno centro di Montespertoli. Il progetto risale al 2023, ma le tempistiche relative alla procedura di gara hanno fatto sì che le lavorazioni potessero iniziare soltanto in questa primavera, come spesso accade per le opere pubbliche.

Si tratta di un intervento di modesta entità dal punto di vista economico (circa 50.000 euro), studiato insiema ai tecnici del verde cui si affida il Comune di Montespertoli con l’obiettivo prioritario di intervenire sulla pavimentazione della piazza (bisognosa di manutenzione) migliorando al contempo le condizioni di salute dell’apparato radicale dei lecci. Le alberature della piazza, infatti, pur rappresentando un tratto storico caratteristico del centro di Montespertoli, sono andate incontro a numerose sofferenze nel corso degli anni, come più volte riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale.

Le lavorazioni che stanno per iniziare, dunque, prevedono da un lato la ripavimentazione in cemento architettonico di due dei quattro settori della piazza a impianto ellittico, e dunque con diverso materiale rispetto a quello impiegato nel lavoro bandito nella consiliatura 2014-2019 (giudicato non performante); dall’altro, l’intervento consisterà anche nell’allargamento delle aiuole perimetrali esistenti al fine di aumentare la superficie permeabile a disposizione delle piante, anche su consiglio dei tecnici di fiducia dell’amministrazione.

Accanto a questo intervento, inoltre, la nuova pavimentazione sarà dotata di 16 “micro-fori” protetti (diametro 10 cm, profondità 60 cm) che consentiranno non soltanto il passaggio di acqua e ossigeno nel terreno, ma anche l’eventuale ingresso di strumenti idonei alla stimolazione delle radici delle piante e al decompattamento del terreno. L’asfissia delle radici, infatti, risulta contribuire alla sofferenza dei lecci in un contesto di sempre più severi cambiamenti climatici.

Così commenta il sindaco, Alessio Mugnaini: “La nostra piazza ha un problema ed è giusto dirselo: la pavimentazione ha diverse crepe e le alberature soffrono. Crediamo che con le risorse investite, tutto sommato contenute, si riesca a migliorare lo stato di conservazione della piazza e si riesca anche a migliorare la vita dei lecci, che sono un patrimonio importantissimo per la storia del Comune di Montespertoli e di tutti i montespertolesi. Anche se l’attuale impianto della piazza lo abbiamo ereditato è richiesto a noi fare di tutto per migliorare il decoro di questo spazio e aiutare le alberature a svilupparsi al meglio, e così proviamo a fare con questo intervento che è pensato innanzitutto per il benessere delle piante”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa