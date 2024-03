Piscina Fiammetta Certaldo: la giunta approva progetto green da 9 milioni

Venerdì 15 marzo la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo validato per la riqualificazione della Piscina Fiammetta a Certaldo, un importante passo verso il miglioramento delle infrastrutture sportive nella zona. Entro il mese di marzo sarà allestito il cantiere a partire dalla recensione dell'area e delle altre opere provvisionali; poco dopo prenderà il via la ristrutturazione edilizia dell’impianto, che partirà con la costruzione del nuovo fabbricato adiacente al centro Polivalente Caponnetto (tempo previsto: 52 settimane), a cui seguirà la demolizione del manufatto esistente (ulteriori 7 settimane).

Il progetto, il cui computo lavori e progettazione esecutiva ammonta a 7,28 milioni di euro oltre IVA, rappresenta un impegno significativo per la comunità certaldese. Finanziato principalmente attraverso risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un sostanzioso contributo regionale della Toscana e il supporto del GSE CONTO TERMICO, le risorse garantiranno la realizzazione di un impianto all'avanguardia, accessibile a tutti e moderno e funzionale, oltre che sostenibile dal punto di vista economico.

Durante l'esecuzione del contratto di appalto integrato, sono emerse varie necessità di modifica. In particolare, durante la redazione della progettazione esecutiva, è stato scoperto un imprevisto relativo alla presenza di una fognatura preesistente durante gli scavi per la rete fognaria. Inoltre, eventi atmosferici eccezionali hanno colpito la Toscana e la Valdelsa nel periodo ottobre/novembre 2023, richiedendo modifiche precauzionali al progetto, specialmente considerando la vicinanza dell'opera al bacino fluviale dell'Elsa. Queste modifiche non hanno alterato la natura generale del progetto né l'importo complessivo dell'opera, ma hanno comportato un incremento del costo dei lavori e una rimodulazione del quadro economico, con un aumento del 16,75% rispetto al contratto originario, oltre all'IVA.

Il progetto prevede all'interno: una vasca grande, profonda 2 metri con 8 corsie; una vasca piccola, di 1,2 metri di profondità; un'altra vasca piccola, profonda 80 cm. Inoltre saranno realizzati tre gradoni sulla tribuna con spazio per circa 130 spettatori, oltre alle persone con disabilità.

L'intervento prevede un secondo lotto, già delineato nel piano triennale delle opere pubbliche, con la realizzazione della nuova piscina ludica esterna, un'oasi di divertimento per grandi e bambini, oltre alla sistemazione dell'area eventi e del parcheggio adibito a fiere sagre e fruitori dell'impianto sportivo, adeguato alle esigenze della struttura, rendendo la zona circostante ancora più accogliente e funzionale.

L'Amministrazione aveva presentato anche il secondo lotto ai bandi PNRR, in questo caso al bando 'Infrastrutture sociali' Missione 5 Componente 2 gestito dall'Agenzia per la coesione territoriale, ma non è stato ottenuto il finanziamento per carenza di risorse disponibili. È possibile comunque completare l'opera con la realizzazione della sola piscina ludica esterna, a conclusione dell'intervento principale.

Il nuovo fabbricato sarà omologato come edificio ad energia quasi zero (NZEB), con un risparmio di centinaia di migliaia di euro per le casse comunali, specie in considerazione dei rincari significativi dei costi energetici sperimentati negli ultimi due anni.

"L'importo complessivo dell'intervento ammonta a 9 milioni di euro, considerando diverse voci all'interno del quadro economico - dichiara l’assessore con delega al bilancio Francesco Dei -. Il Comune ha dimostrato una straordinaria capacità di programmazione, partecipando attivamente ai bandi e riuscendo a reperire risorse finanziarie da una varietà di fonti. Il successo di questo finanziamento è stato possibile anche grazie alla nostra abilità nel superare le sfide e gli ostacoli che si presentano nell'avviare un'opera di tale portata. Dall'aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime e delle lavorazioni dal 2021 ad oggi, abbiamo saputo adattarci e trovare soluzioni creative per assicurare la realizzazione di questo importante progetto per la nostra comunità”.

“Si tratta di un investimento che va oltre la semplice ristrutturazione di una struttura sportiva – ha commentato il sindaco Giacomo Cucini -: è un segnale tangibile dell'impegno del Comune di Certaldo nel promuovere lo sport e il benessere della comunità, con una piscina all'altezza delle aspettative e pronta a accogliere nuovi e vecchi appassionati di nuoto. La realizzazione di una piscina più moderna, funzionale e accessibile sarà un punto di riferimento per tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa e un motivo di orgoglio per tutti i cittadini certaldesi”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa