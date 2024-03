Premio David Giuntini: al via la nuova edizione

Nuova edizione per il Concorso Scientifico - Premio David Giuntini. Anche quest’anno il riconoscimento è articolato in due sezioni, tesi di laurea magistrale e triennale. La domanda di ammissione deve pervenire entro e non oltre il 31 marzo 2024. Per partecipare bisogna presentare tesi discusse dopo il primo gennaio 2022. Non sono ammessi al concorso lavori già presentate nelle precedenti edizioni del premio, anche se non risultati vincitrici.

Le tesi ammissibili al concorso dovranno riguardare le Scienze della Terra in uno dei molti aspetti geologici, storici, culturali, economico-sociali, morfologici, naturalistici ambientali e applicativi. Nella valutazione delle tesi presentate verrà assegnato uno speciale punteggio aggiuntivo a quelle con evidenti risvolti applicativi e alle tesi centrate su aspetti della geologia e della geomorfologia del bacino del Fiume Magra. Sono tuttavia ammesse al concorso tesi riguardanti aree geografiche diverse.

L’iniziativa è nata per onorare la memoria del geologo David Giuntini, già iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana e dipendente dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra. Il premio è promosso dalla Fondazione dei Geologi della Toscana, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e dell’Ordine dei Geologi della Toscana.

Il concorso prevede, per il primo classificato della categoria tesi di laurea magistrale, un premio di 2mila euro, mentre al primo classificato della categoria tesi di laurea triennale andranno mille euro (i premi si intendono espressi al netto delle imposte e delle trattenute di legge). Il contributo necessario al finanziamento dei premi oggetto del concorso sarà interamente erogato dalla famiglia del geologo David Giuntini.

Indicativamente entro il 30 luglio 2024 la Commissione renderà noti agli ammessi al concorso le tesi vincitrici, oltre alla data e al luogo della cerimonia di consegna del premio.

I lavori dovranno pervenire in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione (segreteria@fondazione.geologitoscana.it); nell’oggetto dovrà essere indicato: “Domanda di partecipazione al Concorso Scientifico – Premio David Giuntini, edizione 2023.

Altre informazioni sono sul sito https://fondazione.geologitoscana.it.

Fonte: Ufficio Stampa