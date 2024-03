Quali sono i dialetti più apprezzati in Italia? quello toscano è ai primi posti

Non tutti i dialetti godono della stessa popolarità. Ma quello toscano, è tra i più apprezzati in tutta Italia. A dirlo è un sondaggio condotto da Preply, piattaforma di apprendimento online, che ha indagato sui linguaggi tipici delle regioni al fine di scoprire quali sono associati a simpatie e quali ad antipatie.

Al sondaggio hanno partecipato circa un migliaio di adulti sopra i 18 anni, provenienti da tutte le regioni e intervistati da un istituto di ricerca di mercato indipendente, per determinare le loro preferenze. Undici i dialetti italiani preselezionati presi in esame. La domanda rivolta è stata: "Quali sono i dialetti italiani che non ti piacciono affatto?"

È emerso che il dialetto napoletano è quello meno apprezzato, anche a Napoli: dal sondaggio infatti risulta il meno preferito tra gli intervistati, con il 23% che lo ha indicato tra i meno graditi, compresi gli stessi napoletani. Al contrario è molto popolare tra gli over 55, dei quali solo uno su cinque ha espresso un giudizio non positivo. Seguono il Sardo e il Siciliano, il secondo e il terzo dialetto che risultano essere meno graditi in Italia.

Ma quali sono invece i dialetti più apprezzati? Tra gli 11 inclusi nel sondaggio, quello ligure risulta essere quello con il minor numero di giudizi non positivi, solo il 2,6%. Sul secondo gradino del podio tra i dialetti più apprezzati in Italia troviamo i dialetti emiliano-romagnoli, i cui giudizi negativi sono il 2,9% e il dialetto toscano, definito poco piacevole dal 5,1% dei partecipanti. Il dialetto della Toscana si piazza dunque terzo, in ordine di gradimento.

"La ricchezza e l'eterogeneità dei dialetti italiani rivendicano un posto essenziale nella società contemporanea e il riconoscimento delle varianti linguistiche regionali apporta un contributo significativo al tessuto culturale" aggiungono infine da Preply. "Ogni dialetto, indipendentemente dalla sua popolarità, è un tesoro che merita tutela".