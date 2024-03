“Ragazze in anima e corpo”, al Consultorio due incontri per adolescenti sui temi della sessualità ed affettività

Proseguendo nell’intento di proporre esperienze formative utili per la crescita individuale e familiare, il Consultorio Familiare Diocesano propone, in collaborazione con l’associazione MOB Toscana, una nuova esperienza dal titolo “Ragazze in anima e corpo”. Si tratta di un laboratorio esperienziale che si pone in prosecuzione con l’esperienza de “Il Corpo Racconta..“, un nuovo laboratorio sull’affettività, la fertilità e la sessualità rivolto a ragazze adolescenti (13-15 anni).

Di cosa si tratta

Ragazze in anima e corpo è una proposta innovativa per ragazze adolescenti (orientativamente 13-15 anni), un modo per approfondire la conoscenza di se stesse partendo dal corpo e dai suoi messaggi, attraverso un percorso ludico e interattivo sul ciclo e fertilità, l’amore e la sessualità, l’intimità, la bellezza, l’amicizia fra donne, le emozioni, il dialogo con i genitori articolato in due incontri di tre ore ciascuno, rivolti a piccoli gruppi, per approfondire i processi del ciclo femminile, acquisire una visione positiva di se stesse, della femminilità, della sessualità, dell’intimità e del compito di trasmettere la vita.

La novità degli incontri è rappresentata da un approccio positivo, bello e pulito ai temi della sessualità-amore-corporeità senza limitarsi ad una proposta esclusivamente informativa, ma tenendo conto degli aspetti affettivi e dei significati valoriali. Non si tratta di lezioni frontali noiose, ma laboratori originali e creativi che utilizzano una didattica concreta e coinvolgente.

Prendendo spunto dalle esperienze e dal vissuto delle ragazze si vuole aiutare le adolescenti ad approfondire il tema della gioia, dello star bene con se stesse, dell’importanza di sentirsi a proprio agio riflettendo sul concetto di bellezza e sulla valorizzare la propria femminilità, approfondendo la conoscenza dei meccanismi sottesi alla fertilità sia femminile che maschile, facendo intuire la bellezza e il valore del compito di dare la vita. Non manca inoltre il tema dell’importanza del dialogo con i genitori che è talvolta difficoltoso in questo periodo turbolento e che viene incoraggiato.

Gli incontri sono tenuti da un’educatrice qualificata sui percorsi di affettività e sessualità.

Dove e quando

A San Miniato (Pi) presso la sede del Consultorio Familiare Diocesano in via Vittime del Duomo n. 4. Il percorso si svolge in 2 incontri che si terranno martedì 2 aprile dalle 16.00 alle 19.00 e domenica 7 aprile 2024 dalle 9.30 alle 12.30.

Come iscriversi Compilando il modulo di pre-adesione disponibile alla pagina dedicata sul sito del consultorio: https://shorturl.at/egA39

E’ previsto un modico contributo di partecipazione come parziale rimborso per i materiali forniti.

Per informazioni

Tel. 328.0821057 – email: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.i

Fonte: Consultorio Familiare "Alberto Giani" Diocesi di San Miniato