Si conclude la rassegna musicale 'Domeniche in salotto' a Empoli

La rassegna musicale "Domeniche in salotto”, promossa dall'Associazione Il Contrappunto, si concluderà Domenica 24 Marzo alle ore 16.00 presso il Teatro Il Momento di Empoli. "Siamo felici per come è andata questa prima edizione di Domeniche in salotto" afferma il Maestro Damiano Tognetti, Presidente dell'Associazione Il Contrappunto, “La rassegna si concluderà con un brano principe della musica da camera, ideale per il salotto, come l’Ottetto in Fa magg. D 803 di Schubert, che sarà eseguito dai Solisti dell‘Orchestra da Camera Fiorentina. Dopo il concerto si brinderà anche al compleanno dell’Associazione che compie tre anni, aspettando un’estate piena di grandi novità, in particolar modo con un’affascinante sorpresa." Il prezzo del biglietto, fissato con un importo di 5 Euro, è pagabile direttamente all'ingresso. È gradita la prenotazione al numero + 39 338 193 0949 e +39 3381065260.

PROGRAMMA:

24 MARZO 2024, ORE 16.00

TEATRO IL MOMENTO, EMPOLI

I SOLISTI DELL‘ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

DAMIANO TOGNETTI e RICCARDO CAPANNI violini

LEONARDO BARTALI viola

IACOPO LUCIANI violoncello

ANDREA LOMBARDO contrabbasso

FRANCESCO DARMANIN clarinetto

VINCENZO FELICIONI fagotto

ANDREA MUGNAINI corno

F. Schubert Ottetto in Fa magg. D 803