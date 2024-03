Stadio 'Franchi' e 'Bertoni', il Comune di Siena ha dato esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato

Il Comune di Siena ha dato esecuzione questa mattina, lunedì 18 marzo, alla risoluzione del contratto, a seguito della sentenza emessa venerdì scorso, 15 marzo, del Consiglio di Stato relativa all’appello, promosso dalla società Acr Siena, avverso la stessa risoluzione per inadempimento contrattuale della “concessione in uso e gestione congiunta in regime accessorio con lavori di adeguamento dello Stadio Artemio Franchi e del Complesso sportivo Bertoni dell'Acquacalda per la durata di anni 10”. Nell’atto si legge infatti che “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge” e che “ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione”.

Il vicesindaco Michele Capitani, l’assessore all’edilizia sportiva e allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè, assieme al Comandante della Polizia Municipale Alfredo Zanchi e ad alcuni funzionari degli uffici sport e manutenzione del Comune di Siena, hanno effettuato l’ingresso all’interno dello stadio “Artemio Franchi” per un primo sopralluogo sulla struttura. Medesima operazione è stata effettuata nella giornata di oggi, da parte di alcuni dipendenti del Comune di Siena, presso la struttura “Massimo Bertoni” all’Acquacalda. Scopo di queste operazioni è stato accertarsi della situazione attuale degli impianti e stilare un inventario del materiale presente nelle strutture.

“Siamo rientrati in possesso di stadio e ‘Bertoni’ – spiega l’assessore allo sport e edilizia sportiva del Comune di Siena Lorenzo Loré - come già comunicato all’Acr Siena nella giornata di venerdì scorso. Dobbiamo capire lo stato effettivo delle strutture insieme a ufficio sport e ufficio manutenzione per poi procedere con tutti i passi successivi. Quello di oggi è infatti il primo step per stilare un adeguato cronoprogramma degli interventi e manutenzioni da effettuare, sempre con l’obiettivo di riconsegnare quanto prima i due impianti alla città, alla comunità sportiva e a Siena Fc”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa