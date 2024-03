Territori beni comuni: "Aumentare l'organico della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze"

Su proposta dei consiglieri di Territori beni comuni Enrico Carpini e Lorenzo Falchi, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità una mozione, con un emendamento del Pd, con la quale viene dato mandato alle strutture competenti della Città Metropolitana affinché, per la copertura delle posizioni di personale nel settore Vigilanza, a seguito delle procedure di progressione verticale interna, sia data priorità alle procedure concorsuali rivolte verso l’esterno.

Negli incontri fatti negli ultimi mesi è infatti emersa la necessità di incrementare il personale in servizio presso il Corpo di Polizia Provinciale, perché possa effettuare i controlli necessari in relazione alle competenze ambientali della Città Metropolitana di Firenze.

Dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, nella sezione “Organizzazione e capitale umano – Piano triennale dei fabbisogni di personale” emerge che a fronte di una dotazione finanziaria di 480 unità di personale, ne risultano in organico al 31 dicembre 2024 un numero di 384 (dunque -96).

Per il settore vigilanza la dotazione finanziaria è di 45 unità, con un organico al 31 dicembre di 34 (quindi -11)

Al netto delle acquisizioni operate nella prima parte del 2024, rimangono da acquisire per il settore Vigilanza, secondo lo stesso Piao, per il 2024, 5 funzionari; per il 2025, almeno 3 istruttori.

La carenza di personale in servizio presso il settore Vigilanza "è particolarmente grave, oltre che per la necessità di adempiere i controlli ambientali, anche per il regolare svolgimento delle attività delegate dalla Regione Toscana, in relazione alle quali, come evidenziato nella seduta del 24 gennaio della Commissione Controllo, si è subito per l’anno 2023 un parziale decurtamento del contributo per 26.882 euro".

Nel settore vigilanza è "auspicabile un avanzamento del personale in servizio da tempo con una specifica esperienza operativa e necessario dare copertura urgente ai fabbisogni del Corpo di Polizia Provinciale di Firenze con personale motivato e qualificato proveniente da un concorso pubblico mirato".

Massimo Fratini e Giacomo Cucini, per il Pd, hanno evidenziato il lavoro fatto in questi mesi per dare forza al corpo di polizia provinciale e anche per venire incontro alle attività delle associazioni venatorie e i loro volontari. Anche Alessandro Scipioni per il gruppo consiliare Centrodestra per il cambiamento ha messo l'accento sull'importanza di organici congrui nell'ente metropolitano.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze