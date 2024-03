Torna Pasqualando: attese 5mila persone alla gara ciclistica di San Miniato

Manca sempre meno alla terza edizione di Pasqualando, la manifestazione dedicata al ciclismo e che nel weekend di Pasqua porterà a San Miniato circa 5.000 persone fra atleti e spettatori in un circuito chiuso ricavato nella zona industriale di Ponte a Egola. Arriveranno anche squadre dall’estero, perché le iscrizioni sono giunte da Repubblica Ceca (gara handbike) Ucraina (donne open) e Messico (juniores uomini). Un pizzico di internazionalità che non guasta e che dimostra come questa manifestazione – seppur anagraficamente giovane – abbia raggiunto già livelli ragguardevoli, a partire dal numero di atleti che si conferma costantemente oltre i 1.000.

Come sempre in cabina di regia la Società Ciclistica San Miniato Santa Croce (guidata da Franco Biagini) e l’Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno, con al timone Federico Micheli. Il programma fra sabato 30 e domenica 31 marzo sarà molto ricco e sarà così strutturato, cominciando dal sabato: alle 9 partenza della gara juniores (33 giri, 72 km); alle 11 la tanto attesa gara handbike nazionale – valevole per la Coppa Italia di Società – che prevederà un’ora di corsa più un giro; alle 12.30 sui pedali elite e under 23 maschi (41 giri, 90 km), mentre alle 15 toccherà ai giovanissimi (dai 7 ai 12 sia maschi che femmine, che si cimenteranno in prove di abilità). Si passa al 31 marzo, Pasqua: avviano la giornata di gare gli amatori alle 9 (23 giri, 50 km); alle 10.30 toccherà agli esordienti maschi (11 giri, 24 km), seguiti alle 11.30 dagli allievi maschi (21 giri, 46 km). Alle 13 sarà il turno delle donne open (29 giri, 63 km), mentre le esordienti partiranno alle 15 e faranno 10 giri e 22 chilometri; chiudono le allieve donne: partenza alle 15.50 con 20 giri e 44 km. La gara Handbike sarà valevole per la Coppa Italia nazionale e avrà un percorso leggermente modificato rispetto agli altri. E per organizzare questa gara è stata coinvolta la giovane dottoressa Jenny Narcisi, docente all’I.C. Buonarroti di Ponte a Egola, ex atleta nazionale paralimpica e medaglia d’argento a un campionato del mondo di ciclismo paralimpico. Sono previste anche altre due novità: il Team Fabiana Luperini, nato proprio quest’anno, sarà ai nastri di partenza. E poi il nuovo speaker, che sarà Moreno Martin, uno dei migliori a livello nazionale.

Main sponsor di Pasqualando sarà ancora una volta la Conceria La Patrie, che nella giornata di lunedì 18 marzo ha ospitato anche la conferenza stampa di presentazione della due giorni di ciclismo pasquale. L’iniziativa è sostenuta anche da Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Bieffe, Aurea Group, Vesta Corporation, Gronchi Safety Group, Officina PM di Pratelli e con la collaborazione di G.S. Stabbia e G.S. Iperfinish. A concedere il patrocinio Comune di San Miniato,Regione Toscana, Comitato Regionale Federciclismo e Fondazione San Miniato Promozione, con quest’ultima che si è occupata anche dalla diffusione mediatica dell’evento. Radio Bruno sarà media partner.

"Pasqualando è un’iniziativa che anima il territorio e promuove le attività sportive per i più giovani e non solo: per questo siamo orgogliosi di dare il nostro contributo" ha detto Leonardo Traversi, socio fondatore e amministratore delegato La Patrie srl.

"Ormai è una tradizione passare la Pasqua pedalando a San Miniato - dichiara il sindaco Simone Giglioli - per una manifestazione che pur essendo giovanissima continua a crescere". "Il panorama sportivo nella nostra città è ricchissimo e sicuramente Pasqualando rappresenta una delle eccellenze che siamo felici di ospitare" aggiunge Loredano Arzilli, assessore allo sport di San Miniato.

Simone Coltelli, assessore sport Santa Croce sull’Arno: “È un’iniziativa che cresce sempre di più e quest’attenzione alle categorie giovanili è importante, perché i ragazzi sono il futuro di questo sport”.

Marzio Gabbanini, presidente Fondazione SMP: “La nostra fondazione è sempre a disposizione per promuovere San Miniato, con l’appoggio dell’amministrazione comunale. Grazie a La Patrie per l’attenzione che mostra ogni volta per sport e cultura; fondamentale diffondere i valori dello sport per tutti”.

Franco Biagini, presidente Ciclistica San Miniato Santa Croce: “Le società sportive volentieri si iscrivono ai nostri eventi, perché curiamo ogni dettaglio. Pasqualando, poi, ha un sapore diverso, perché è conosciuta in tutt'Italia e non solo.

Federico Micheli, presidente Unione Ciclistica Santa Croce sull’Arno: “Pur essendo un periodo non facile per il nostro distretto, le aziende del territorio che trovano modo di sostenere le nostre attività meritano tutti i nostri ringraziamenti”.

Francesco Zingoni, direttore gara Pasqualando: “Avremo 10 gare, 44 categorie, oltre 1.000 atleti e circa 5.000 persone a San Miniato. Arriveranno squadre dalla Repubblica Ceca, dall’Ucraina e dal Messico”.

Massimo Fogli, componente Commissione giovanile Federciclismo Toscana: “Coi bambini quest’anno proporremo una prova di abilità e non una gara sulla distanza. Sarà un grande impegno ma siamo felici che i più piccoli possano correre dopo aver visto i dilettanti, cioè coloro che sono a un passo dal professionismo”.

Mauro Renzoni, vicepresidente vicario Federciclismo Toscana: “Pasqualando ci dà tanto orgoglio a livello regionale, in un’annata dove la nostra Regione giocherà un ruolo di primo piano per tutto il mondo ciclistico”.

Jenny Narcisi, atleta paralimpica medagliata: “Manifestazioni come questa sono fondamentali per promuovere uno sport che deve essere per tutti. Così dovrebbe essere, ma non sempre lo è”.

Fabiana Luperini, ex campionessa di ciclismo: “Saremo al via col nostro team: spero di ripagare il tanto impegno che ci stanno mettendo gli organizzatori con altrettanti risultati”.

Fabio Sabatini, ex ciclista professionista: “Pasqualando ha raggiunto un livello di eccellenza e questo fa bene al territorio e a quei giovanissimi che così si possono appassionare al nostro sport”.

