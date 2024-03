"Trasferta degli studenti finanziata, ma la maggioranza avversò la stessa proposta"

In merito alla vittoria della First Lego League della scuola media Baccio da Montelupo di Montelupo Fiorentino, riportiamo il comunicato di Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo in polemica sulla decisione di una trasferta finanziata dall'amministrazione.

Apprendiamo dai social la decisione dell'amministrazione di contribuire alle spese degli studenti vincitori del "First Lego League" della scuola secondaria inferiore Baccio da Montelupo.

Per quanto condividiamo la scelta di sostenere le spese della trasferta per la competizione nazionale da parte di questa amministrazione, non possiamo che sottolineare come questo gruppo consiliare ad inizio legislatura abbia promosso a gran voce questo tipo di iniziativa.

Per quanto adesso l'amministrazione comunale, a guida Pd, si compiaccia per tali eccellenze presenti sul nostro territorio (da anni e non dal 18 Febbraio, data della vittoria nel torneo regionale) non può venire meno il nostro rammarico per tale scelta tardiva, che a suo tempo generò un acceso scontro in consiglio comunale, in cui la maggioranza avversò in ogni modo la proposta di finanziare la trasferta da parte del nostro gruppo consiliare.

Soddisfatti comunque del sostegno fornito agli attuali studenti, coi quali ci congratuliamo per la vittoria nazionale appena conseguita, ci auguriamo che nei prossimi anni venga data continuità a tale progetto, mettendo da parte pregiudizi su coloro che avanzano buone idee per la comunità intera.