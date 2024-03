Trionfo dell'Avane: Giovanissimi U14 conquistano il Campionato Provinciale

Bella prestazione per i Giovanissimi provinciali U14 del 2010 nello spareggio per il primo e secondo posto. Avane e Vicchio hanno dato vita a una partita emozionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine. Avane ha trionfato per 4-3 ai supplementari, conquistando la vittoria e portando a casa il titolo.

"Grazie a tutti i nostri ragazzi, ai Mister, allo staff e ai genitori/tifosi - scrive la società - Solo con obiettivi comuni, solo con lavoro duro e perseveranza si può raggiungere un obiettivo. L'unione fa la forza. Con poco si fa tanto"