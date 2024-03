Trovato con oltre 30 grammi di hashish: arresto in centro a Firenze

Notato mentre camminava con fare sospetto, fermato per un controllo, con sé aveva circa 32 grammi di hashish e 80 euro in banconote. Per questo un 20enne, originario della Libia, è stato arrestato nella sera di domenica 17 marzo dai carabinieri di Firenze Uffizi. I militari, durante un servizio, lo hanno notato in via degli Strozzi. Bloccato sul nascere un tentativo di fuga a piedi da parte del 20enne, dalla perquisizione i militari hanno rinvenuto la sostanza stupefacente. Il fermato, già noto alle forze di polizia, è stato dunque arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Questa mattina, all'esito del rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato e il 20enne rimesso in libertà con applicazione del divieto di dimora nella provincia di Firenze.