Un torneo di burraco per Lilt e la lotta ai tumori

Una giornata per sostenere la lotta contro i tumori giocando a burraco. È l’iniziativa promossa da Lilt Firenze in programma sabato 23 marzo a Villa Bracci con inizio alle 15.30.

Per l’iscrizione al torneo è prevista un’offerta minima di 15 euro e verrà offerta una merenda ai partecipanti, il ricavato andrà a sostenere i progetti e le attività della Lilt, impegnata nella prevenzione e nel sostegno nelle varie fasi del malato oncologico e della sua famiglia.

"L’educazione alla prevenzione contro i tumori passa anche da attività ricreative e informative che coinvolgono attivamente la cittadinanza. Oltre a questo iniziative come questo torneo sono un’importante forma di autosostentamento per i vari servizi che la nostra associazione offre tutto l’anno in materia di prevenzione e aiuto al paziente oncologico – dice Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze – Un grazie di cuore ai nostri sostenitori che hanno donato i premi per la competizione".

L’iscrizione al torneo deve essere effettuata entro il 20 marzo.

Per info e prenotazioni 055.576939 | info@legatumorifirenze.it

Fonte: Lilt Firenze