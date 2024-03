Vie di Legnaia e di Scandicci, riqualificazione milionaria

Ultimo via libera della giunta comunale alla riqualificazione di via di Legnaia e via di Scandicci. Nell’ultima seduta è stato infatti approvato il progetto esecutivo delle opere relative alla viabilità che si inserisce all’interno del complessivo piano di riqualificazione urbana del comprensorio scolastico-sportivo-sociale di via di Legnaia e via Pisana finanziato con i fondi del PNRR-NextGeneration EU. Investimento previsto 1.085.000 euro.

“Sicuramente si tratta di un progetto di grande rilievo finanziato dai fondi europei – commenta l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti –. Via di Scandicci e via di Legnaia saranno infatti oggetto di una riqualificazione importante che prevede non solo il rifacimento di carreggiata e marciapiedi, ma anche per interventi di sicurezza stradale, di mitigazione di calore e dello smog con l’inserimento di aiuole verdi, di riduzione del rumore grazie all’utilizzo di asfalto fonoassorbente. Senza dimenticare poi l’efficientamento dell’illuminazione pubblica. Un progetto a 360 gradi quindi per due strade importanti per il quartiere e per la città”.

Nel merito, il progetto riguarda vari aspetti ed è finalizzato a completare l’intervento del plesso scolastico dal punto di vista della viabilità e della sosta. L’obiettivo è un completo riassetto della piattaforma stradale, mediante un insieme coordinato di opere volti al rifacimento completo delle due vie: quindi riqualificazione della carreggiata e dei marciapiedi, riorganizzazione della sosta, interventi di moderazione della velocità per la sicurezza stradale con l’inserimento di aiuole e zone spartitraffico in modo da fluidificare la circolazione. Nelle aiuole saranno collocati arbusti e alberature in modo da garantire una buona resa d’ombra e la mitigazione delle isole di calore. Per ridurre il rumore provocato dal traffico sarà utilizzato asfalto fonoassorbente. Sempre per la sicurezza stradale nel progetto sono previsti interventi mirati come quelli sugli incroci via di Legnaia-via Maso di Banco, via di Legnaia-via di Scandicci, via di Scandicci- via Starnina). I marciapiedi saranno allargati e, sempre nell’ottica della mitigazione delle isole di calore, sarà impiegato un bitume decolorato. Per migliorare il servizio alla zona scolastico-sportiva è prevista l’istituzione di nuova fermata del TPL in via di Legnaia, sulla direzione via Pisana-via di Scandicci. Nel progetto sono previste alcune modifiche di viabilità, come il senso unico in via Maso di Banco.

Infine l’illuminazione pubblica. Gli impianti saranno oggetto di una importante riqualificazione finalizzata al miglioramento dell’illuminazione di marciapiedi e carreggiata e dell’efficientamento energetico con l’utilizzo di apparecchi a led di ultima generazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa