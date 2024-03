Vita Nova: "Centro storico di San Miniato bloccato ogni fine settimana, ambulanze non possono passare"

Ogni fine settimana si ripete lo stesso schema: il centro storico di San Miniato viene invaso da auto che parcheggiano in ogni dove, senza logica e senza rispetto.

Non ci sono limiti: porte e portoni bloccati e resi inaccessibili, strade ristrette da non consentire lo scambio delle auto, garage da cui non si può né entrare né uscire.

Ma c’è di peggio: le ambulanze non possono passare, in caso di emergenza i barellieri non hanno accesso ai malati, i cittadini bisognosi di cure urgenti sono bloccati. Prima o dopo ci scapperà il morto.

Nel frattempo, solo i Carabinieri forniscono un parziale aiuto, con tutti i limiti che un’azione puramente repressiva a posteriori ha.

L’amministrazione comunale non fa nulla, assolutamente nulla, nonostante denunce richiami e sollecitazioni che arrivano da ogni parte. E che non ci si nasconda dietro i lavori di piazza del Popolo: questa situazione intollerabile va avanti da oltre un anno e i lavori attuali non cambiano nulla.

È necessario ristabilire un equilibrio sano e corretto tra diritto allo svago e protezione dei residenti, soprattutto i più fragili. Basta incompetenza e basta menefreghismo.

Vita Nova