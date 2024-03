Teatro, in scena a Vinci 'Il portico della felicità'

Due barboni con la ricetta perfetta per la ricerca della felicità. Sono i protagonisti de "Il portico della felicità", la pièce teatrale in atto unico di Renzo Ricchi che andrà in scena sabato 23 (alle 21) e domenica 24 marzo (alle 16) sul palco del Teatro di Vinci, in via Pierino da Vinci, su iniziativa dell'assessorato alla cultura del Comune, nell'ottica di un incremento dell'offerta teatrale nel Capoluogo.

A portare in scena l'opera di Ricchi è la Compagnia dell'Unicorno, che sotto la regia di Fabiola Veracini fa salire sul palco attori con tanta esperienza, a partire da Ettore Capozza e Alessandra Barreca, protagonisti nei panni dei senzatetto, che verranno poi accompagnati sul palco da Michael Cavallini, Mattia Scali, Francesca Ferrali e Gaia Colasante, giovani componenti della compagnia teatrale vinciana.

“Il portico della felicità” è un testo brillante, ironico, talvolta scanzonato, che con estrema arguzia ma allo stesso tempo con leggerezza tratta un tema ricorrente nella vita di tutti: la ricerca della felicità e lo scorrere del tempo. E come al tic-tac di un orologio, si scandisce il ritmo, che guida i personaggi sul palcoscenico in una danza dalla quale il pubblico è portato, quasi per magia, a entrare nel mondo autentico, genuino, ma pieno di saggezza dei due barboni protagonisti.

L’autore Renzo Ricchi (giornalista di lunga carriera, critico teatrale, drammaturgo, scrittore, poeta) è stato capace di portare nel testo temi importanti che, attraverso il linguaggio disincantato, scherzoso e amabile dei due protagonisti barboni-filosofi, risultano freschi, leggeri, accattivanti.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa