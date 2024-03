Apre il comitato elettorale per Alessio Mugnaini in piazza del Popolo

Tutto è pronto per l'apertura della sede del comitato di "Vivo Montespertoli", la lista civica che sostiene la ricandidatura del sindaco Alessio Mugnaini in vista delle elezioni amministrative dei giorni 8 e 9 giugno 2024.

Dopo il successo della presentazione della ricandidatura al Centro per la cultura della vite e del vino “I Lecci” si procede a passo spedito con l’apertura della sede domenica 24 marzo, alle 10, in Piazza del Popolo 49.

Questo spazio sarà un luogo di dialogo e partecipazione aperto a tutti sia ai partiti che sostengono la candidatura di Mugnaini (Partito democratico, Azione e Uniti a sinistra) sia ai cittadini che desiderano confrontarsi con il candidato, fare proposte per il programma elettorale, offrire il proprio punto di vista.

Durante l'evento sarà offerta una colazione e ci sarà modo di iniziare a parlare delle sfide che attendono Montespertoli nei prossimi anni.

"In questi anni la mia porta è sempre stata aperta e ho intenzione di fare lo stesso con la sede del nostro comitato, che dovrà essere il luogo in cui ciascuno può portare la propria idea di futuro per Montespertoli, dalla proposta più piccola al più grande dei sogni per lo sviluppo della comunità. Faremo tappa in tutte le frazioni del territorio per consentire la più ampia partecipazione possibile, ma vi aspettiamo fin da domenica per iniziare a scambiarci qualche idea sul programma elettorale che stiamo scrivendo per Montespertoli, forti della nostra esperienza e della nostra determinazione" commenta il sindaco Alessio Mugnaini.

Fonte: Vivo Montespertoli