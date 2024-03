Barga 'scozzese': patti d'amicizia con Glasgow e il South Ayrshire

Il legame tra Barga e la Scozia si rafforza ancora di più con l’approvazione dei due patti di amicizia che uniscono il comune barghigiano, la Città di Glasgow e il South-Ayrshire. Due accordi importanti che sono frutto di tutti questi anni di lavoro e di sinergia portati avanti dalla sindaca Caterina Campani con il territorio scozzese.

I due patti sanciscono un legame effettivo, produttivo e concreto nel settore culturale, turistico ed economico tra Barga e la Scozia, radicato in un secolare rapporto di scambio e relazione. Le città coinvolte si impegnano a sviluppare rapporti collaborativi nei settori della cultura, del turismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione e dello sport, promuovendo la cooperazione e la relazione tra le comunità.

“Questi due patti di amicizia sanciscono ulteriormente il legame tra Barga e la Scozia, un rapporto molto forte dettato da una storia di emigrazione iniziata a fine Ottocento – commenta la sindaca Caterina Campani –. Due accordi che nascono dal lavoro di cooperazione e relazione che è stato portato avanti con determinazione dalla nostra amministrazione nel corso degli anni. È un'importante occasione per rafforzare il nostro rapporto e continuare a promuovere cultura, iniziative e turismo in sinergia”.

L'obiettivo è realizzare iniziative congiunte di promozione che celebrino luoghi e ricorrenze significative per tutti. A tal fine, si svolgeranno attività promozionali e saranno organizzate visite reciproche delle delegazioni. Inoltre, si promuoveranno esperienze educative e formative per i giovani e si favorirà la cooperazione tra imprese e operatori turistici per sostenere lo sviluppo economico e l'imprenditorialità.

Il legame tra Scozia e Barga si rafforza anche nel nome di Giacomo Puccini. Il 16 aprile, alle 18, al City Chambers della Città di Glasgow, si terrà infatti il "Concerto Puccini Rhapsody”, lo spettacolo che, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione lucchesi nel mondo, porterà l’eredità musicale del Maestro lucchese in territorio scozzese e che rientra in “Barga e Puccini, un rapporto lontano”, il fitto calendario, promosso dall’amministrazione Campani con decine di enti e associazioni, che celebra Puccini nel centenario della morte. Per tutto il 2024 sono in programma numerosi eventi, tra concerti, spettacoli, presentazioni e mostre, capaci di mettere in luce ogni aspetto della vita culturale di Barga con l’obiettivo di omaggiare l’arte e il genio musicale del Maestro lucchese e, oltre a questo, ripercorre il rapporto di Puccini con Barga, facendo particolare riferimento al suo legame con Giovanni Pascoli.

Fonte: Ufficio Stampa