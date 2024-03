Beat Festival, Empoli pronta: ecco le date 2024

Beat Festival suona la decima sinfonia. Sono dieci anni dalla prima edizione del festival del Parco di Serravalle e Empoli è già pronta per una nuova serie di concerti (e non solo).

Intanto sono ufficiali le date. Si leggono sul profilo ufficiale dell'evento: "La decima edizione vogliamo festeggiarla alla grande! Sette giorni di grande musica, buon cibo e divertimento al parco di Serravalle. Dal 29 Agosto al 1 Settembre e dal 5 al 7 settembre 2024". ⠀

"Presto tantissime news. Non c'è estate senza Beat" scrive la pagina ufficiale. Non rimane altro che attendere le line up.