Camion fuori strada alla periferia di San Miniato

Un camion è finito con le ruote in un fossato a San Miniato, lungo via Maremmana. Il fatto è avvenuto alle 15.30 di oggi, martedì 19 marzo. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa.

La squadra ha messo in sicurezza i luoghi del sinistro e dopo il recupero del mezzo eseguito con Autogru, proveniente dal Comando centrale di Pisa, ha ripristinato la viabilità. Non si segnalano feriti. Sul posto la polizia municipale di San Miniato per gli accertamenti di loro competenza.