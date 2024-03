Cdx Montelupo, la vetrina delle citazioni rimanda alla sfida elettorale

Il centrodestra sta preparando il terreno per la sfida elettorale di giugno anche a Montelupo Fiorentino.

Non è passata inosservata una vetrina di un negozio del centro storico (quella dell'ex lattaio, per i montelupini doc) durante la manifestazione Montelupo in Fiore. Nella suddetta vetrina erano affissi dei semplici fogli con dei messaggi con gli hashtag #monteluponelcuore.

Le citazioni sono auliche: Niccolò Fabi (Ha perso la città), Cesare Pavese (Un paese ci vuole, da La luna e i falò), Italo Calvino (D'una città non godi, da Le città invisibili) e Jane Jacobs (a lei è attribuita la frase Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti luoghi pubblici, ecc).

Sicuramente sarà il luogo del prossimo comitato elettorale

Si attende dunque lo sfidante del vice sindaco Simone Londi, attuale candidato per il centrosinistra. Circolano già diverse voci in giro. Nel 2019 a rappresentare la lista Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo fu Maddalena Pilastri, raccogliendo il 22,6%.