Chianti Ultra Trail, presentata la sesta edizione: quasi 4mila atleti da tutto il mondo

Ci saranno quasi 4000 mila atleti provenienti da tutto il mondo a sfidarsi nelle cinque differenti gare del Chianti Ultra Trail, in programma dal 22 al 24 marzo con partenza e arrivo a Radda in Chianti. La novità di quest’anno è l’inserimento nel circuito UTMB, diventando così la seconda gara di qualificazione in Italia per le Finali della UTMB World Series, ennesimo riconoscimento di un successo sempre crescente. Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il sindaco di Radda, Pier Paolo Mugnaini, il responsabile organizzativo della manifestazione, Matteo Matteuzzi, e il capo progetto di UTMB, Jules Pijourlet.

“Siamo onorati – ha detto il presidente Eugenio Giani – di ospitare la presentazione di questa gara di livello internazionale. E siamo orgogliosi che questa manifestazione si stia conquistando uno spazio sempre più rilevante nel calendario di questa specialità, affascinante e durissima. Il fatto che si svolga in uno scenario mozzafiato come il Chianti rende l’evento davvero unico per gli atleti e per tutti gli appassionati. Il territorio che farà da scenario alle varie corse è uno degli emblemi della Toscana. Quel Chianti famoso in tutto il mondo non soltanto per il suo vino, ma soprattutto per i suoi paesaggi, per l’immenso patrimonio storico e culturale, per i castelli che racchiudono secoli di storia. Poter correre tra vigneti e strade bianche, calpestare terre che sono state teatro di dispute e scontri, costituisce un valore aggiunto. Come in altre occasioni – ha concluso Giani – lo sport diventa un contenitore molto ampio e va ad abbinarsi ad altri temi: la salvaguardia e lo sviluppo del territorio, la possibilità di godere delle bellezze di paesaggi e scenari che tutti ci invidiano e la scoperta, grazie a tanti appuntamenti collaterali, di tutte le ricchezze enogastronomiche che il Chianti è in grado di offrire”.

“L’evento – ha detto il sindaco Mugnaini – è quest’anno particolarmente atteso perché è la prima volta che entra a far parte del circuito UTMB World Series e questo, per noi, è un punto di arrivo ma anche di partenza. Siamo orgogliosi e lieti perché siamo stati partecipi fin dall’inizio di quest’avventura e grazie all’impegno di chi ha lavorato nell’organizzazione è stato possibile raggiungere un livello tale da farne il secondo evento in Italia del circuito. Questo è un grande successo per il nostro territorio, che è sicuramente conosciutissimo ma cui fa bene rafforzare la sua fama nel mondo. E una corsa come questa, tra i nostri boschi e le nostre campagne, è forse il modo migliore – ha concluso - per far apprezzare ancora di più il nostro territorio, lanciando il messaggio che lo sport è cultura e amicizia”.

Info e iscrizioni su www.chianti.utmb.world

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa